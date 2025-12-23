Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 23.12.2025
12:49 23.12.2025
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 23.12.2025
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 23.12.2025
Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые на фоне якобы активности РФ

ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
Утром во вторник польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш
22 декабря, 15:39
"Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.
Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.
При этом польские военные поблагодарили Военно-воздушные силы Испании за авиационную поддержку и Вооруженные силы Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
В Польше закрылось последнее российское генконсульство
22 декабря, 13:46
В Польше закрылось последнее российское генконсульство
22 декабря, 13:46
 
