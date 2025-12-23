Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые якобы из-за России

ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.

Утром во вторник польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине

"Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.

Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.

При этом польские военные поблагодарили Военно-воздушные силы Испании за авиационную поддержку и Вооруженные силы Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.