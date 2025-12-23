https://ria.ru/20251223/polsha-2063863771.html
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
Марышев: Польша не сможет стать монопольным газовым хабом ЕС
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Варшава планирует заметно расширить газовую инфраструктуру и построить еще один терминал СПГ на Балтике. Цель — стать главным хабом для экспорта. Однако, предупреждают аналитики, у проекта есть несколько серьезных проблем.
Польша рассчитывает закрепить за собой статус основного экспортного узла для Центральной и Восточной Европы — после того как ЕС полностью откажется от российского топлива.
Решение о строительстве нового терминала может быть принято в первом полугодии 2026-го.
Как указывает Bloomberg
, этот проект — часть стратегии по наращиванию мощностей. Сейчас есть СПГ-терминал в Свиноуйсьце на 8,3 миллиарда кубометров газа в год. Плавучий FSRU на 6,1 миллиарда намерены запустить в 2028-м. Его уже полностью законтрактовала польская компания Orlen.
Энергетическая устойчивость
С экономической точки зрения терминал на балтийском побережье весьма перспективен.
«
"В условиях дефицита трубопроводных поставок инфраструктура не справляется. Дополнительные миллиарды кубов регазифицированного энергоносителя позволят свободнее оперировать на спотовом рынке. Это поможет наполнить ГТС Украины, Словакии, Чехии и Венгрии", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
И Словакия с Венгрией, не имеющие выхода к морю, получат доступ к альтернативным источникам ресурсов, добавляет эксперт.
В 2024-м Варшава импортировала из Катара 1,79 миллиона тонн СПГ. Среди других партнеров — Норвегия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Египет, Экваториальная Гвинея.
Теперь поляки рассчитывают как можно быстрее стать общеевропейским центром поставок газа из-за океана.
«
"Учитывая, что Европа потребляет более 500 миллиардов кубов в год, возможность эффективного импорта и перераспределения стала стратегическим преимуществом, которое Польша сейчас и использует", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.
Отказ от российского газа подстегнет спрос на американский.
Но это куда дороже. И даже в ЕС не всем по карману.
Как уточнял ранее экс-глава ЕЦБ Марио Драги, заокеанский СПГ стоит в Европе на 60-90 процентов больше, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию. В докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" экономист указывал на то, что энергетика стала одной из ключевых проблем региона и ситуация ухудшается из-за утраты трубопроводных поставок из России.
К 2024 году розничные и оптовые цены на голубое топливо в Европе превосходили американские в три-пять раз. А стоимость электроэнергии — особенно в промышленном секторе — двукратно. В результате Старый Свет утратил конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем, впал в зависимость от импорта и сырья, и технологий.
Инфраструктура и конкуренция
Впрочем, у польских планов закрывать сверхпотребности ЕС есть ряд препятствий.
Как отмечает Bloomberg, процесс способна серьезно застопорить бюрократия: согласование и утверждение маршрутов, технологических решений, испытаний может тянуться долго.
Нет уверенности и в том, что немецкие и нидерландские хабы согласятся уступить полякам значительную часть внутреннего рынка. Это мощный кластер СПГ-инфраструктуры, ведущие логистические узлы.
«
"Первенство остается за ними, на подходе — греческие, хорватские и литовские терминалы. Станет ли политическое руководство ЕС способствовать возникновению полноценного газового хаба в Польше? Вряд ли", — рассуждает Марышев.
Есть также инфраструктурные и логистические трудности.
«
Как поясняет Mупегну Нзусси Кевин Грас, эксперт в области мировой экономики и менеджмента в нефтегазовом деле, пропускная способность внутренних газопроводов из Польши на юг и восток, в ту же Словакию и Украину, недостаточна для крупномасштабного транзита. Требуется дорогостоящая модернизация.
Действующие терминалы в Германии, Нидерландах, Хорватии, Греции, а также будущие плавучие в Эстонии и Финляндии — это децентрализованная система, уточняет экономист. А в ЕС такое поощряют.
Таким образом, роль Польши скорее сведется к диверсификации и дополнению общеевропейской сети терминалов и газовых коридоров. Ни о какой монополии не может быть и речи. Но шансы стать "периферийным" поставщиком для части Центральной и Восточной Европы у Варшавы есть.