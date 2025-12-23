Рейтинг@Mail.ru
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли - РИА Новости, 23.12.2025
08:00 23.12.2025 (обновлено: 08:02 23.12.2025)
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли - РИА Новости, 23.12.2025
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
польша, европа, словакия, евросоюз, европейский центральный банк, российское газовое общество, спг, сжиженный природный газ, pkn orlen, группа газ, украина, венгрия
Польша, Европа, Словакия, Евросоюз, Европейский центральный банк, Российское газовое общество, СПГ, сжиженный природный газ, PKN Orlen, Группа ГАЗ, Украина, Венгрия
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли

Марышев: Польша не сможет стать монопольным газовым хабом ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Варшава планирует заметно расширить газовую инфраструктуру и построить еще один терминал СПГ на Балтике. Цель — стать главным хабом для экспорта. Однако, предупреждают аналитики, у проекта есть несколько серьезных проблем.

"Логичный шаг"

Польша рассчитывает закрепить за собой статус основного экспортного узла для Центральной и Восточной Европы — после того как ЕС полностью откажется от российского топлива.
Решение о строительстве нового терминала может быть принято в первом полугодии 2026-го.
Как указывает Bloomberg, этот проект — часть стратегии по наращиванию мощностей. Сейчас есть СПГ-терминал в Свиноуйсьце на 8,3 миллиарда кубометров газа в год. Плавучий FSRU на 6,1 миллиарда намерены запустить в 2028-м. Его уже полностью законтрактовала польская компания Orlen.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
27 ноября, 11:30

Энергетическая устойчивость

С экономической точки зрения терминал на балтийском побережье весьма перспективен.
«

"В условиях дефицита трубопроводных поставок инфраструктура не справляется. Дополнительные миллиарды кубов регазифицированного энергоносителя позволят свободнее оперировать на спотовом рынке. Это поможет наполнить ГТС Украины, Словакии, Чехии и Венгрии", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

И Словакия с Венгрией, не имеющие выхода к морю, получат доступ к альтернативным источникам ресурсов, добавляет эксперт.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Польша ведет переговоры об импорте СПГ из США для Украины
5 ноября, 22:53

СПГ из США

В 2024-м Варшава импортировала из Катара 1,79 миллиона тонн СПГ. Среди других партнеров — Норвегия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Египет, Экваториальная Гвинея.
Теперь поляки рассчитывают как можно быстрее стать общеевропейским центром поставок газа из-за океана.
«

"Учитывая, что Европа потребляет более 500 миллиардов кубов в год, возможность эффективного импорта и перераспределения стала стратегическим преимуществом, которое Польша сейчас и использует", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Суд в Польше разблокировал строительство терминала на Балтике
3 августа, 05:42

Это дорого

Отказ от российского газа подстегнет спрос на американский.
Но это куда дороже. И даже в ЕС не всем по карману.
Как уточнял ранее экс-глава ЕЦБ Марио Драги, заокеанский СПГ стоит в Европе на 60-90 процентов больше, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию. В докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" экономист указывал на то, что энергетика стала одной из ключевых проблем региона и ситуация ухудшается из-за утраты трубопроводных поставок из России.
К 2024 году розничные и оптовые цены на голубое топливо в Европе превосходили американские в три-пять раз. А стоимость электроэнергии — особенно в промышленном секторе — двукратно. В результате Старый Свет утратил конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем, впал в зависимость от импорта и сырья, и технологий.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе
23 сентября, 16:09

Инфраструктура и конкуренция

Впрочем, у польских планов закрывать сверхпотребности ЕС есть ряд препятствий.
Как отмечает Bloomberg, процесс способна серьезно застопорить бюрократия: согласование и утверждение маршрутов, технологических решений, испытаний может тянуться долго.
Нет уверенности и в том, что немецкие и нидерландские хабы согласятся уступить полякам значительную часть внутреннего рынка. Это мощный кластер СПГ-инфраструктуры, ведущие логистические узлы.
«

"Первенство остается за ними, на подходе — греческие, хорватские и литовские терминалы. Станет ли политическое руководство ЕС способствовать возникновению полноценного газового хаба в Польше? Вряд ли", — рассуждает Марышев.

Есть также инфраструктурные и логистические трудности.
«

Как поясняет Mупегну Нзусси Кевин Грас, эксперт в области мировой экономики и менеджмента в нефтегазовом деле, пропускная способность внутренних газопроводов из Польши на юг и восток, в ту же Словакию и Украину, недостаточна для крупномасштабного транзита. Требуется дорогостоящая модернизация.

Действующие терминалы в Германии, Нидерландах, Хорватии, Греции, а также будущие плавучие в Эстонии и Финляндии — это децентрализованная система, уточняет экономист. А в ЕС такое поощряют.
Таким образом, роль Польши скорее сведется к диверсификации и дополнению общеевропейской сети терминалов и газовых коридоров. Ни о какой монополии не может быть и речи. Но шансы стать "периферийным" поставщиком для части Центральной и Восточной Европы у Варшавы есть.
 
ПольшаЕвропаСловакияЕвросоюзЕвропейский центральный банкРоссийское газовое обществоСПГсжиженный природный газPKN OrlenГруппа ГАЗУкраинаВенгрия
 
 
