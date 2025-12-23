Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Варшава планирует заметно расширить газовую инфраструктуру и построить еще один терминал СПГ на Балтике. Цель — стать главным хабом для экспорта. Однако, предупреждают аналитики, у проекта есть несколько серьезных проблем.

"Логичный шаг"

Польша рассчитывает закрепить за собой статус основного экспортного узла для Центральной и Восточной Европы — после того как ЕС полностью откажется от российского топлива.

Решение о строительстве нового терминала может быть принято в первом полугодии 2026-го.

Как указывает Bloomberg , этот проект — часть стратегии по наращиванию мощностей. Сейчас есть СПГ-терминал в Свиноуйсьце на 8,3 миллиарда кубометров газа в год. Плавучий FSRU на 6,1 миллиарда намерены запустить в 2028-м. Его уже полностью законтрактовала польская компания Orlen.

Энергетическая устойчивость

С экономической точки зрения терминал на балтийском побережье весьма перспективен.

« "В условиях дефицита трубопроводных поставок инфраструктура не справляется. Дополнительные миллиарды кубов регазифицированного энергоносителя позволят свободнее оперировать на спотовом рынке. Это поможет наполнить ГТС Украины, Словакии, Чехии и Венгрии", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

И Словакия с Венгрией, не имеющие выхода к морю, получат доступ к альтернативным источникам ресурсов, добавляет эксперт.

СПГ из США

В 2024-м Варшава импортировала из Катара 1,79 миллиона тонн СПГ. Среди других партнеров — Норвегия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Египет, Экваториальная Гвинея.

Теперь поляки рассчитывают как можно быстрее стать общеевропейским центром поставок газа из-за океана.

« "Учитывая, что Европа потребляет более 500 миллиардов кубов в год, возможность эффективного импорта и перераспределения стала стратегическим преимуществом, которое Польша сейчас и использует", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Это дорого

Отказ от российского газа подстегнет спрос на американский.

Но это куда дороже. И даже в ЕС не всем по карману.

Как уточнял ранее экс-глава ЕЦБ Марио Драги, заокеанский СПГ стоит в Европе на 60-90 процентов больше, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию. В докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" экономист указывал на то, что энергетика стала одной из ключевых проблем региона и ситуация ухудшается из-за утраты трубопроводных поставок из России.

К 2024 году розничные и оптовые цены на голубое топливо в Европе превосходили американские в три-пять раз. А стоимость электроэнергии — особенно в промышленном секторе — двукратно. В результате Старый Свет утратил конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем, впал в зависимость от импорта и сырья, и технологий.

Инфраструктура и конкуренция

Впрочем, у польских планов закрывать сверхпотребности ЕС есть ряд препятствий.

Как отмечает Bloomberg, процесс способна серьезно застопорить бюрократия: согласование и утверждение маршрутов, технологических решений, испытаний может тянуться долго.

Нет уверенности и в том, что немецкие и нидерландские хабы согласятся уступить полякам значительную часть внутреннего рынка. Это мощный кластер СПГ-инфраструктуры, ведущие логистические узлы.

« "Первенство остается за ними, на подходе — греческие, хорватские и литовские терминалы. Станет ли политическое руководство ЕС способствовать возникновению полноценного газового хаба в Польше? Вряд ли", — рассуждает Марышев.

Есть также инфраструктурные и логистические трудности.

« Как поясняет Mупегну Нзусси Кевин Грас, эксперт в области мировой экономики и менеджмента в нефтегазовом деле, пропускная способность внутренних газопроводов из Польши на юг и восток, в ту же Словакию и Украину, недостаточна для крупномасштабного транзита. Требуется дорогостоящая модернизация.

Действующие терминалы в Германии, Нидерландах, Хорватии, Греции, а также будущие плавучие в Эстонии и Финляндии — это децентрализованная система, уточняет экономист. А в ЕС такое поощряют.