15:33 23.12.2025 (обновлено: 15:46 23.12.2025)
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
общество, москва, татьяна позднякова, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Московская область (Подмосковье), Новый год
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря

Позднякова: ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустится до минус 16 в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Действительно, вот эта ночь, она будет самая холодная, потому что небо сейчас прояснивает, и гребень такой сегодня удержался довольно холодный. Выхолаживание за ночь, вот первая половина ночи, она будет ясной, поэтому температура воздуха у нас и в Москве где-то порядка минус 16 градусов, и по области, возможно, до 18-19 температура понизится. Так что это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025-2026 годов", - рассказала Позднякова.
Синоптик рассказал, как вырастут сугробы в Центральной России к Новому году
21 декабря, 11:06
 
