Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
Ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустится до минус 16 в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье, сообщила РИА...
2025-12-23T15:33:00+03:00
2025-12-23T15:33:00+03:00
2025-12-23T15:46:00+03:00
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря
Позднякова: ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы в Москве