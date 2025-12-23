Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустится до минус 16 в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.