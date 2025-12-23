https://ria.ru/20251223/pogoda-2063999940.html
Синоптики рассказали о погоде во вторник в Москве
Синоптики рассказали о погоде во вторник в Москве
Облачно с прояснениями, небольшой снег и до минус 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил
Синоптики рассказали о погоде во вторник в Москве
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой снег и до минус 11 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в начале дня характер погоды в столице будет формировать уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а затем скажется влияние приближающегося с севера-запада гребня антициклона. В такой ситуации в Москве и по области сегодня - облачная с прояснениями погода, в начале дня местами - небольшой снег. Днем в Москве минус 9 - минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северный, 5-10 метров в секунду, в первой половине дня ветер будет порывистым.
"Атмосферное давление активно растет, к вечеру барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил синоптик.
Леус напомнил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. К семи часам утра температура воздуха в Москве опустилась до отметки минус 11,2 градуса.