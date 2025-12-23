Синоптики рассказали о погоде во вторник в Москве

«

"Сегодня в начале дня характер погоды в столице будет формировать уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а затем скажется влияние приближающегося с севера-запада гребня антициклона. В такой ситуации в Москве и по области сегодня - облачная с прояснениями погода, в начале дня местами - небольшой снег. Днем в Москве минус 9 - минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.