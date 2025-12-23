Рейтинг@Mail.ru
Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/poezd-2064150044.html
Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы
Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы - РИА Новости, 23.12.2025
Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы
Тематический поезд, посвященный Новгородской области, запустили в столичном метрополитене, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:47:00+03:00
2025-12-23T17:47:00+03:00
новгородская область
москва
россия
александра дронова
максим ликсутов
федор достоевский
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064148457_98:0:1670:884_1920x0_80_0_0_0ed466250b34f19608fd1ce6387b7e35.png
https://ria.ru/20251212/marafon-2061767057.html
https://ria.ru/20251210/novgorodtsy-2061170802.html
новгородская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064148457_418:0:1597:884_1920x0_80_0_0_733557baec600b5b8402fb7fe08aa618.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, москва, россия, александра дронова, максим ликсутов , федор достоевский, московский метрополитен
Новгородская область, Москва, Россия, Александра Дронова, Максим Ликсутов , Федор Достоевский, Московский метрополитен
Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы

В московском метро запустили поезд, посвященный Новгородской области

© Фото : Александр Дронов/TelegramТематический поезд, посвященный Новгородской области
Тематический поезд, посвященный Новгородской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Александр Дронов/Telegram
Тематический поезд, посвященный Новгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный Новгородской области, запустили в столичном метрополитене, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что во вторник вместе с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максимом Ликсутовым принял участие в запуске пяти вагонов, рассказывающих о тысячелетней истории новгородской земли. Их дизайн разработал туристический офис "Русь Новгородская".
Благотворительный марафон Рождественский подарок в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рождественский благотворительный марафон стартовал в Новгородской области
12 декабря, 21:40
"В московском метро на Арбатско-Покровской линии появился тематический поезд, посвященный Новгородской области. В течение шести месяцев пассажиры Московского метрополитена смогут знакомиться с историей, культурой и природными особенностями нашего региона", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что интерьеры вагонов погружают пассажиров в историю древнего Новгорода: можно увидеть Новгородский кремль, памятник Тысячелетию России, древние храмы, а также узнать о связи новгородской земли с именами Федора Достоевского, Александра Суворова, Сергея Рахманинова. Отдельное внимание уделено фестивалям, историческим реконструкциям и спортивным событиям, которые проходят в регионе. Один из вагонов посвящен мужеству и стойкости жителей Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
"Запуск тематического поезда можно сравнить с открытием нового маршрута. Маршрута, который начинается здесь, в московском метро, и далее следует в самое сердце русской истории – в Новгородскую область, колыбель российской государственности. Место, как неоднократно подчеркивал наш президент, откуда все начиналось. Мы всегда ждем гостей, всегда им рады и готовы показать настоящую Россию – древнюю, самобытную, гостеприимную и современную", - добавил Дронов.
Губернатор подчеркнул, что новгородская земля ждет в гости москвичей и жителей всех регионов страны. Он также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за инициативу, а департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы за поддержку региона.
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей
10 декабря, 16:43
 
Новгородская областьМоскваРоссияАлександра ДроноваМаксим ЛиксутовФедор ДостоевскийМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала