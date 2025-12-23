Поезд, посвященный Новгородской области, запустили в метро Москвы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный Новгородской области, запустили в столичном метрополитене, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Он уточнил, что во вторник вместе с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максимом Ликсутовым принял участие в запуске пяти вагонов, рассказывающих о тысячелетней истории новгородской земли. Их дизайн разработал туристический офис "Русь Новгородская".

"В московском метро на Арбатско-Покровской линии появился тематический поезд, посвященный Новгородской области. В течение шести месяцев пассажиры Московского метрополитена смогут знакомиться с историей, культурой и природными особенностями нашего региона", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что интерьеры вагонов погружают пассажиров в историю древнего Новгорода: можно увидеть Новгородский кремль, памятник Тысячелетию России, древние храмы, а также узнать о связи новгородской земли с именами Федора Достоевского, Александра Суворова, Сергея Рахманинова. Отдельное внимание уделено фестивалям, историческим реконструкциям и спортивным событиям, которые проходят в регионе. Один из вагонов посвящен мужеству и стойкости жителей Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

"Запуск тематического поезда можно сравнить с открытием нового маршрута. Маршрута, который начинается здесь, в московском метро, и далее следует в самое сердце русской истории – в Новгородскую область, колыбель российской государственности. Место, как неоднократно подчеркивал наш президент, откуда все начиналось. Мы всегда ждем гостей, всегда им рады и готовы показать настоящую Россию – древнюю, самобытную, гостеприимную и современную", - добавил Дронов.