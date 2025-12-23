Подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери, не состоял на учете

СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Погибший подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее во вторник в краевом управлении СК сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

"Погибший несовершеннолетний из Сочи на профилактическом учете в ПДН не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов", - сказал представитель прокуратуры региона.