Подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери, не состоял на учете

происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Погибший подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее во вторник в краевом управлении СК
сообщили, что подросток в Сочи
подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
"Погибший несовершеннолетний из Сочи на профилактическом учете в ПДН не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов", - сказал представитель прокуратуры региона.
Прокуратура Сочи ранее сообщала, что контролирует ход расследования дела о погибшем подростке и даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.