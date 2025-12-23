Рейтинг@Mail.ru
Подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери, не состоял на учете - РИА Новости, 23.12.2025
20:02 23.12.2025
Подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери, не состоял на учете
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Погибший подросток из Сочи, подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее во вторник в краевом управлении СК сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
"Погибший несовершеннолетний из Сочи на профилактическом учете в ПДН не состоял, прокуратура проверит действия соответствующих органов", - сказал представитель прокуратуры региона.
Прокуратура Сочи ранее сообщала, что контролирует ход расследования дела о погибшем подростке и даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ПроисшествияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
