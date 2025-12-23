Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России (АБР), сообщает банк.

Решение о создании комитета и утверждении Подгузовой на должность его председателя принято на заседании Совета АБР. Комитет создан во исполнение распоряжения правительства России от 2023 года "Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года".

"Мы намерены консолидировать усилия членов Ассоциации для повышения финансовой культуры в нашей стране. Деятельность комитета направлена на увеличение интереса россиян к управлению личными финансами, в том числе среди женщин, молодежи и старшего поколения, он будет вырабатывать предложения по развитию предпринимательского потенциала населения и содействовать созданию инклюзивной среды. Помимо этого, работа комитета нацелена на систематический сбор и анализ данных для оценки прогресса и корректировки стратегий развития финансово-инвестиционной грамотности", — приводятся в сообщении слова Подгузовой.

В ПСБ напомнили, что банк не первый год развивает проекты по повышению финансовой культуры россиян. В частности, с 2023 года совместно с НИФИ Минфина РФ банк публикует индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян. Он используется как инструмент для оценки и мониторинга финансовой грамотности, доверия к финансовым учреждениям, барьеров и перспектив для российских граждан в сфере сбережений и инвестиций.

"Уровень финансовой грамотности в российском обществе неоднороден и зависит от гендерных различий, возраста, уровня образования. Акцент в нашей деятельности мы сделали на женском населении, которое показывает большой рост в части осведомленности об инвестиционной деятельности: с 2019 по 2025 годы доля женщин на фондовом рынке России выросла с 14% до 45%. Именно женская аудитория в первую очередь прививает финансовую культуру на уровне домохозяйств, делая вклад в развитие российской экономики", — пояснила Подгузова.