Рейтинг@Mail.ru
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/podguzova-2064146984.html
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР - РИА Новости, 23.12.2025
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:36:00+03:00
2025-12-23T17:36:00+03:00
россия
вера подгузова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039504591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66bf8da4d6a84c52fbd1a5ca17266901.jpg
https://ria.ru/20251218/zakharov-2062574175.html
https://ria.ru/20251218/issledovanie-2062909107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039504591_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc4c8a268135ffac62bb72d64ece24ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вера подгузова
Россия, Вера Подгузова
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР

Вера Подгузова возглавила комитет по финансовой культуре и просвещению АБР

© Фото : пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре и просвещению Ассоциации банков России (АБР), сообщает банк.
Решение о создании комитета и утверждении Подгузовой на должность его председателя принято на заседании Совета АБР. Комитет создан во исполнение распоряжения правительства России от 2023 года "Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года".
Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации ОПК ПСБ Алексей Захаров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Алексей Захаров: ОПК и бизнес дополняют друг друга в разработке инноваций
18 декабря, 10:00
"Мы намерены консолидировать усилия членов Ассоциации для повышения финансовой культуры в нашей стране. Деятельность комитета направлена на увеличение интереса россиян к управлению личными финансами, в том числе среди женщин, молодежи и старшего поколения, он будет вырабатывать предложения по развитию предпринимательского потенциала населения и содействовать созданию инклюзивной среды. Помимо этого, работа комитета нацелена на систематический сбор и анализ данных для оценки прогресса и корректировки стратегий развития финансово-инвестиционной грамотности", — приводятся в сообщении слова Подгузовой.
В ПСБ напомнили, что банк не первый год развивает проекты по повышению финансовой культуры россиян. В частности, с 2023 года совместно с НИФИ Минфина РФ банк публикует индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян. Он используется как инструмент для оценки и мониторинга финансовой грамотности, доверия к финансовым учреждениям, барьеров и перспектив для российских граждан в сфере сбережений и инвестиций.
"Уровень финансовой грамотности в российском обществе неоднороден и зависит от гендерных различий, возраста, уровня образования. Акцент в нашей деятельности мы сделали на женском населении, которое показывает большой рост в части осведомленности об инвестиционной деятельности: с 2019 по 2025 годы доля женщин на фондовом рынке России выросла с 14% до 45%. Именно женская аудитория в первую очередь прививает финансовую культуру на уровне домохозяйств, делая вклад в развитие российской экономики", — пояснила Подгузова.
Особое внимание банк уделяет проектам, связанным с повышением финансовой грамотности военнослужащих. В частности, ПСБ поддержал создание платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ для ветеранов СВО и их близких с видеокурсами и практическими рекомендациями по различным темам, включая льготы, выплаты и безопасность финансов.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Исследование: бизнес-помощник ПСБ назван лучшим банковским чат-ботом
18 декабря, 13:44
 
РоссияВера Подгузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала