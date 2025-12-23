Реинтеграция Приднестровья в Молдавию пока не обсуждалась, заявил глава ПМР

"Мне сложно это обсуждать, потому что я не видел ничего, никакой фактуры. Это первое. Второе: у граждан Приднестровья не спросили насчет реинтеграции или европейского выбора и так далее. А надо бы спросить. На территории Приднестровья живет приднестровский народ, многонациональный приднестровский народ. И этот народ надо спросить. И только этот народ решает свою судьбу, будущее своего государства, будущее своего территориального устройства. Без этого никак нельзя… Если кто-то думает размыть, как-то разметать, создать проблему, мол, люди разъедутся… Нет, не разъедутся люди. Люди будут жить здесь", - подчеркнул Красносельский.