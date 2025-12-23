Реинтеграция Приднестровья в Молдавию пока не обсуждалась, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Никто не обсуждал с Приднестровьем возможность какой-то реинтеграции в Молдавию, заявил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что правительство республики работает над обновленной стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Я за вот уже десятый год президентства наслушался многих всяких историй про какие-то программы, документы, алгоритмы, планы. И что? Это все болтовня на самом деле. Никто их не обсуждал. С Приднестровьем так это однозначно", - сказал Красносельский, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, без переговорного процесса в этом вопросе не обойтись.
"Мне сложно это обсуждать, потому что я не видел ничего, никакой фактуры. Это первое. Второе: у граждан Приднестровья не спросили насчет реинтеграции или европейского выбора и так далее. А надо бы спросить. На территории Приднестровья живет приднестровский народ, многонациональный приднестровский народ. И этот народ надо спросить. И только этот народ решает свою судьбу, будущее своего государства, будущее своего территориального устройства. Без этого никак нельзя… Если кто-то думает размыть, как-то разметать, создать проблему, мол, люди разъедутся… Нет, не разъедутся люди. Люди будут жить здесь", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.