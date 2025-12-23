ВС ответил, когда допустимо использование нацистской атрибутики

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что использование нацистской атрибутики не является экстремистской деятельностью, если это сделано для критики данной идеологии, передает корреспондент РИА Новости.

Статья 282.4 УК РФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.