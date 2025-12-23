Рейтинг@Mail.ru
11:17 23.12.2025
ВС ответил, когда допустимо использование нацистской атрибутики
россия, верховный суд рф
Россия, Верховный суд РФ
ВС ответил, когда допустимо использование нацистской атрибутики

ВС: использование нацистской атрибутики допустимо для критики идеологии

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что использование нацистской атрибутики не является экстремистской деятельностью, если это сделано для критики данной идеологии, передает корреспондент РИА Новости.
"При решении вопроса о квалификации деяния по статье 282.4 УК РФ судам следует учитывать положения статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и примечания к статье 20.3 КоАП РФ, по смыслу которых экстремистской деятельностью не признаются случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии", - говорится в проекте.
Проект постановления был принят пленумом сегодня.
Статья 282.4 УК РФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Россия Верховный суд РФ
 
 
