Украинский пленный рассказал, как месяц сидел в подвале дома в Димитрове

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий Сергей Ситенко рассказал, что из-за нежелания украинского командования забирать и проводить ротацию своих солдат он с ранением сидел месяц в подвале дома в Димитрове, пока его не взяли в плен военнослужащие российской группировки войск "Центр".

"Потери большие несли, раненых тоже много. Я сам был "трёхсотый", и никто меня не выводил целый месяц", - сказал Ситенко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Увидев российских военнослужащих, он понял, что подразделениям ВСУ "никак нельзя выйти". Ситенко рассказал, что постоянно подвергался воздействию дронов и обстрелам и "везде все проходы были закрыты".

"Когда мне предложили сдаться в плен, я выбрал жизнь, а не умереть и там остаться, потому что, как я понял, "двухсотых" там вообще не забирали. Ни разу такого не видел и не слышал", - добавил пленный.

Он рассказал, что был насильно мобилизован, за 20 минут прошёл медкомиссию, после чего его отправили в учебный центр. Там он хотел по совету матери дезертировать, но такой возможности не было. Условия во время обучения будущему пленному не очень понравились – в туалет, столовую и на полигон приходилось ходить под конвоем.

После подготовки Ситенко "записали в пехоту" и отправили "охранять бронегруппу на пять дней" на окраине Димитрова ДНР , поставив задачу "проверять документы и искать российских военных".

Спустя три недели его с сослуживцами перевели на другую сторону города, где украинские военнослужащие нашли частный дом и сидели там в подвале. Ситенко пожаловался на снабжение в украинской армии, ему с другими военнослужащими приходилось питаться тем, что они находили в домах, потому что дроны с провизией прилетали редко, а если и долетали, то часто их сбивали.