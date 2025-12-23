Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны ФРГ рассказал, чего боялся во время службы в армии - РИА Новости, 23.12.2025
09:22 23.12.2025 (обновлено: 11:48 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/pistorius-2064006818.html
Глава Минобороны ФРГ рассказал, чего боялся во время службы в армии
2025-12-23T09:22:00+03:00
2025-12-23T11:48:00+03:00
в мире
германия
польша
борис писториус
нато
солидарность
минобороны германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598826_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_8a90bab0a1be8258a539f6300cb49ce4.jpg
германия
польша
в мире, германия, польша, борис писториус, нато, солидарность, минобороны германии
В мире, Германия, Польша, Борис Писториус, НАТО, Солидарность, Минобороны Германии
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что во время своей службы в армии в молодые годы беспокоился по поводу советского "вторжения" в Польшу, но верил в "силу" НАТО.
Польша в 1981 году состояла в Организации Варшавского договора (ОВД) и была членом социалистического блока.
"Я отслужил 15 месяцев в армии в разгар "холодной войны". И когда на Рождество 1981 года казалось, что советские войска могут вторгнуться в Польшу, чтобы подавить движение за свободу под руководством профсоюза "Солидарность", в наших казармах внезапно объявили, что, возможно, на Рождество мы будем на боевом дежурстве. То есть никакого Рождества с семьей. Тогда я, ну... может быть, не испугался, но я беспокоился: что же теперь будет?" - рассказал Писториус в интервью газете Zeit.
Министр поведал о своей службе в армии в контексте вопроса о принятии в Германии закона о модернизации военной службы и мотивации немецкой молодежи идти служить в бундесвер, а также перспективе потенциально "защищать свою страну".
При этом он отметил, что на момент службы в армии верил в "сильную НАТО и сильную армию" и в то, что "принцип сдерживания работает".
Ранее немецкий бундестаг и бундесрат одобрили закон о новом формате службы в Германии, который, за исключением отдельных ном, вступит в силу 1 января 2026 года.
Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Заголовок открываемого материала