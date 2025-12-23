Рейтинг@Mail.ru
00:20 23.12.2025 (обновлено: 00:34 23.12.2025)
Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом
кирилл дмитриев, дмитрий песков, политика, стив уиткофф, мирный план сша по украине, россия, майами, сша, российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Политика, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Россия, Майами, США, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Контакты спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами - это рабочий процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На минувших выходных Дмитриев в Майами провел переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами", - сказал Песков "Известиям".
Песков ранее отмечал, что получение сведений о наработках США с европейцами и украинцами по мирному урегулированию является главной целью контактов в Майами.
"В зависимости от этого уже (предстоит - ред.) понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сообщил Песков.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Кирилл ДмитриевДмитрий ПесковПолитикаСтив УиткоффМирный план США по УкраинеРоссияМайамиСШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
