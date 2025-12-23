Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Контакты спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами - это рабочий процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На минувших выходных Дмитриев в Майами провел переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами", - сказал Песков "Известиям".
Песков ранее отмечал, что получение сведений о наработках США с европейцами и украинцами по мирному урегулированию является главной целью контактов в Майами.
"В зависимости от этого уже (предстоит - ред.) понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - сообщил Песков.