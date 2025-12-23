Рейтинг@Mail.ru
Британская полиция выдвинула обвинения в изнасиловании экс-мужу Кэти Перри
21:18 23.12.2025
Британская полиция выдвинула обвинения в изнасиловании экс-мужу Кэти Перри
Полиция Лондона во вторник предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику и шоумену Расселу Брэнду обвинения в еще нескольких случаях сексуального... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
лондон
усама бен ладен
кэти перри (хадсон)
лондон
в мире, лондон, усама бен ладен, кэти перри (хадсон)
В мире, Лондон, Усама бен Ладен, Кэти Перри (Хадсон)
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБританский актер Рассел Брэнд. 2012 год
Британский актер Рассел Брэнд. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Британский актер Рассел Брэнд. 2012 год. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Полиция Лондона во вторник предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику и шоумену Расселу Брэнду обвинения в еще нескольких случаях сексуального насилия.
В апреле лондонская полиция предъявила Брэнду обвинения в изнасиловании, "непристойном посягательстве", "оральном изнасиловании" и двух случаях "посягательства сексуального характера" в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Свою вину шоумен отрицает.
"Столичная служба полиции предъявила два новых обвинения 50-летнему жителю Оксфордшира Расселу Брэнду: Одно обвинение в изнасиловании и одно обвинение в посягательстве сексуального характера", - говорится в заявлении полиции.
Брэнд должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом по новым обвинениям 20 января 2026 года. Судебный процесс по предъявленным в апреле обвинениям начнется в июне 2026 года.
Правоохранители начали расследование в сентябре 2023 года после поступивших жалоб. До этого о сексуальном насилии со стороны комика сообщили газета Times и телеканал Channel 4.
Рассел Брэнд получил известность в 2000-е годы. В 2000 году он начал карьеру стендап-комика, также работая ведущим на канале MTV. С телеканала его уволили после того, как он пришёл в студию в костюме Усамы бен Ладена на следующий день после террористической атаки 11 сентября 2001 года. После этого он продолжил карьеру стендап-комика, а затем вел популярную передачу "Шоу Расселла Брэнда" на радио BBC, но вынужден был покинуть проект после оскорбительной шутки в адрес актёра Эндрю Сакса. В 2010—2012 годах он был женат на американской певице Кэти Перри.
На данный момент Брэнд ведет авторский YouTube-канал, который набрал популярность во время пандемии COVID-19 несмотря на обвинения в пропаганде отрицания коронавируса и теорий заговора. В 2024 году Брэнд заявил, что крестился в реке Темзе и стал христианином. На данный момент канал посвящен преимущественно христианской тематике и политике.
