Британская полиция выдвинула обвинения в изнасиловании экс-мужу Кэти Перри

ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Полиция Лондона во вторник предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику и шоумену Расселу Брэнду обвинения в еще нескольких случаях сексуального насилия.

В апреле лондонская полиция предъявила Брэнду обвинения в изнасиловании, "непристойном посягательстве", "оральном изнасиловании" и двух случаях "посягательства сексуального характера" в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Свою вину шоумен отрицает.

"Столичная служба полиции предъявила два новых обвинения 50-летнему жителю Оксфордшира Расселу Брэнду: Одно обвинение в изнасиловании и одно обвинение в посягательстве сексуального характера", - говорится в заявлении полиции.

Брэнд должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом по новым обвинениям 20 января 2026 года. Судебный процесс по предъявленным в апреле обвинениям начнется в июне 2026 года.

Правоохранители начали расследование в сентябре 2023 года после поступивших жалоб. До этого о сексуальном насилии со стороны комика сообщили газета Times и телеканал Channel 4.

Рассел Брэнд получил известность в 2000-е годы. В 2000 году он начал карьеру стендап-комика, также работая ведущим на канале MTV. С телеканала его уволили после того, как он пришёл в студию в костюме Усамы бен Ладена на следующий день после террористической атаки 11 сентября 2001 года. После этого он продолжил карьеру стендап-комика, а затем вел популярную передачу "Шоу Расселла Брэнда" на радио BBC, но вынужден был покинуть проект после оскорбительной шутки в адрес актёра Эндрю Сакса. В 2010—2012 годах он был женат на американской певице Кэти Перри