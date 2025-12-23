Общественника Юшкова* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Общественник из Перми Роман Юшков* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Юшков Роман Авенирович*, 31 октября 1970 года рождения, город Пермь Пермской области", - говорится в перечне.
В марте источник в правоохранительных органах Пермского края сообщил РИА Новости, что Дзержинский суд Перми избрал меру пресечения в виде запрета покидать квартиру ночью и пользоваться средствами связи местному общественнику Юшкову*, которого следствие подозревает в разжигании ненависти по признакам национальности. По данным собеседника агентства, следствие ходатайствовало в суде об аресте подозреваемого.
Местные издания писали, что Юшкова* в 2015 и в 2018 годах признавали виновным в призывах к экстремистской деятельности и в возбуждении ненависти. Тогда общественник отделался условными сроками.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов