В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 3,8 тысяч человек и 190 организаций включено с 1 января по 15 декабря в перечень террористов и экстремистов в РФ, за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено более 3 тысяч физлиц и свыше 70 организаций, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

"За период с 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено более 3,8 тысяч физических лиц (более 2,6 тысяч фигурантов террористических преступлений, более 1,1 тысяч - экстремистских) и свыше 190 организаций", - говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев 2025 года Росфинмониторинг включил в перечень около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, ранее сообщали РИА Новости в ведомстве.

"За период с 1 января по 15 декабря 2024 года включено более 3 тысяч физических лиц и свыше 70 организаций", - отметили в Росфинмониторинге.

"Количество субъектов, включенных в перечень в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось более чем на 890", - добавили в ведомстве.