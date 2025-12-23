Рейтинг@Mail.ru
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек
04:15 23.12.2025
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек
Более 3,8 тысяч человек и 190 организаций включено с 1 января по 15 декабря в перечень террористов и экстремистов в РФ, за аналогичный период 2024 года в... РИА Новости, 23.12.2025
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034283435.html
https://ria.ru/20251221/rossija-2063595549.html
россия
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 3,8 тысяч человек и 190 организаций включено с 1 января по 15 декабря в перечень террористов и экстремистов в РФ, за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено более 3 тысяч физлиц и свыше 70 организаций, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"За период с 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено более 3,8 тысяч физических лиц (более 2,6 тысяч фигурантов террористических преступлений, более 1,1 тысяч - экстремистских) и свыше 190 организаций", - говорится в сообщении.
За первые шесть месяцев 2025 года Росфинмониторинг включил в перечень около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, ранее сообщали РИА Новости в ведомстве.
"За период с 1 января по 15 декабря 2024 года включено более 3 тысяч физических лиц и свыше 70 организаций", - отметили в Росфинмониторинге.
"Количество субъектов, включенных в перечень в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось более чем на 890", - добавили в ведомстве.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
