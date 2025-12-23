https://ria.ru/20251223/perechen-2063987341.html
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек - РИА Новости, 23.12.2025
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек
Более 3,8 тысяч человек и 190 организаций включено с 1 января по 15 декабря в перечень террористов и экстремистов в РФ, за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено более 3 тысяч физлиц и свыше 70 организаций
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
В перечень террористов за год включили более 3,8 тысячи человек
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 3,8 тысяч человек и 190 организаций включено с 1 января по 15 декабря в перечень террористов и экстремистов в РФ, за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено более 3 тысяч физлиц и свыше 70 организаций, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"За период с 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включено более 3,8 тысяч физических лиц (более 2,6 тысяч фигурантов террористических преступлений, более 1,1 тысяч - экстремистских) и свыше 190 организаций", - говорится в сообщении.
За первые шесть месяцев 2025 года Росфинмониторинг
включил в перечень около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, ранее сообщали РИА Новости в ведомстве.
"За период с 1 января по 15 декабря 2024 года включено более 3 тысяч физических лиц и свыше 70 организаций", - отметили в Росфинмониторинге.
"Количество субъектов, включенных в перечень в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось более чем на 890", - добавили в ведомстве.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.