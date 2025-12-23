https://ria.ru/20251223/pensii-2063988653.html
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
Пенсии за январь 2026 года в России начнут начислять в конце декабря 2025-го из-за длинных новогодних выходных, сообщила в беседе с RT бывшая вице-спикер... РИА Новости, 23.12.2025
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
Экс-вице-спикер ГД Епифанова напомнила о переносе срока выплаты пенсий за январь