Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
05:06 23.12.2025 (обновлено: 13:38 23.12.2025)
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
россия, ольга епифанова, госдума рф, почта россии, пенсии
Россия, Ольга Епифанова, Госдума РФ, Почта России, Пенсии
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пенсии за январь 2026 года в России начнут начислять в конце декабря 2025-го из-за длинных новогодних выходных, сообщила в беседе с RT бывшая вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
"Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1, 10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — сказала она.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах выплаты накопительной пенсии
По словам Епифановой, через банковские карты поступления ожидаются 25-29 декабря, а наличные поступят на "Почту России" 25-30 декабря.
Вместе с тем эксперт отметила, что конкретные ориентиры определяются локальными расписаниями и оповещениями от операторов доставки, поэтому получателям рекомендуется отслеживать обновления на сайте СФР либо на "Госуслугах".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова
Россия Ольга Епифанова Госдума РФ Почта России Пенсии
 
 
