Владелец пекарни "Машенька" получил заказ из Белоруссии
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко – Максимов не знает.
"Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию
, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко
- ред.) - я не в курсе", - сказал Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина
в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".