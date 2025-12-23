Владелец пекарни "Машенька" получил заказ из Белоруссии

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко – Максимов не знает.

Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".