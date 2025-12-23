https://ria.ru/20251223/patrushev-2063986611.html
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2025
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России
россия
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Патрушев: фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил
вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - сказал он в интервью газете "Известия".
Есть более понятные инструменты для сдерживания цен на продукты, добавляет вице-премьер. "Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции — в том числе это яйца, мясо, масло, овощи", - напомнил он.
Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок их действия, отметил Патрушев
. Такой подход, по его словам, нивелирует риски сильных ценовых колебаний — причем и для поставщиков, и для сетей. При этом аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости.
Кроме того, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, добавляет вице-премьер.