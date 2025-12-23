Рейтинг@Mail.ru
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/patrushev-2063986611.html
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2025
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты
Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:45:00+03:00
2025-12-23T03:45:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_2f14b39842810ce61306c8c933b49861.jpg
https://ria.ru/20250923/minselhoz-2043702296.html
https://ria.ru/20250702/mironov-2026649004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a0e6e79f6f42ae81b81f6e4defd02c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев предупредил о последствиях фиксации цен на продукты

Патрушев: фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства, а это повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, отметил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - сказал он в интервью газете "Известия".
Картофель - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
23 сентября, 11:49
Есть более понятные инструменты для сдерживания цен на продукты, добавляет вице-премьер. "Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции — в том числе это яйца, мясо, масло, овощи", - напомнил он.
Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок их действия, отметил Патрушев. Такой подход, по его словам, нивелирует риски сильных ценовых колебаний — причем и для поставщиков, и для сетей. При этом аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости.
Кроме того, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, добавляет вице-премьер.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Миронов предложил расширить проект о "российской полке" в магазинах
2 июля, 06:21
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала