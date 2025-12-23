Патрушев рассказал о ситуации с самообеспеченностью семенами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%, отрасли селекции и семеноводства набрали неплохой темп, Самообеспеченность семенами в России к концу года приблизится к 70%, отрасли селекции и семеноводства набрали неплохой темп, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что показатель по самообеспеченности семенами в доктрине продовольственной безопасности впервые появился только в 2020 году. Он установлен на уровне 75%.

"Всего три года назад мы едва достигали 60%, а в 2025 году уже должны приблизиться к 70%. Для селекции и семеноводства темп очень даже неплохой", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Он добавил, что это среднее значение, которое меняется в зависимости от конкретной культуры. "Например, свои семена озимой пшеницы у нас были и раньше, причем очень достойные. А вот семян сахарной свеклы исторически не было, аграрии использовали продукцию иностранной селекции. Тут пришлось стартовать практически с нулевой отметки. Однако, по прогнозу, после подведения итогов 2025 года рынок уже примерно на 20% может быть обеспечен своими семенами этой культуры", - пояснил вице-премьер.

Также, по его словам, наблюдается неплохой прирост по семенам подсолнечника.