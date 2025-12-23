Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
00:25 23.12.2025
Счетная палата оценила расходы на дорогу Владивосток — порт Восточный
Счетная палата оценила расходы на дорогу Владивосток — порт Восточный
2025-12-23T00:25:00+03:00
2025-12-23T00:25:00+03:00
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила расходы на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года и, выявив нарушения и недостатки, проинформировала об итогах проверки президента РФ Владимира Путина, следует из материалов Счетпалаты.
Отмечается, что проверка проводилась в отношении использования бюджетных средств на дорожную деятельность в Приморском крае, в том числе на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный.
В соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года на Дальнем Востоке ключевым направлением развития международных транспортных коридоров станет в том числе развитие транспортного коридора "Приморье-1", в рамках которого осуществляется строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Строительство первого участка дороги было начато в 2016 году и ведется в рамках контракта, заключенного между министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и ООО "Трансстроймеханизация".
"Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги", - отметила аудитор Елена Бойцова, чьи слова приводятся в материалах.
Оптимизировать объем межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету Приморского края Счетная палата предложила до 16 февраля 2026 года, уточняется в отчете.
Так, на строительство первого участка автодороги (с 18 по 40 км) всего с 2016 года было направлено 27,3 миллиарда рублей, из них 22,5 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, отметило ведомство. По состоянию на 1 сентября 2025 года министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняты и оплачены работы на сумму почти 27 миллиардов рублей, говорится в материалах.
"Проверка показала, что при планировании увеличения стоимости строительства Минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - отметили в Счетной палате.
"В результате трех корректировок проектной документации, проведенных в 2020-2023 годах, сметная стоимость строительства объекта № 1 увеличилась более чем в два раза, с 16 151,5 млн до 35 187,4 млн рублей", - отмечает Счетная палата.
По расчету министерства предполагаемая (предельная) стоимость строительства первого участка автодороги составляет 44,815 миллиарда рублей, что в 2,2 раза превышает его первоначальную стоимость, указывается в отчете.
При этом техническая готовность первого участка на 1 сентября 2025 года составила 79,98%, при том как на 1 ноября 2023 года она составляла 94,7%, отмечает Счетная палата.
"Снижение произошло за счет увеличения стоимости строительства в связи с включением в проектную документацию дополнительных объемов строительных работ, направленных на выполнение мероприятий по инженерной защите участков с оползневыми явлениями", - отмечается в отчете.
Вместе с тем, средства на строительство второго участка автодороги (с 43 по 146 км) в 2023-2028 годах бюджетом Приморского края не запланированы, федеральная поддержка также не предусмотрена. Единственный исполнитель работ по объекту также не определен, а проектно-сметная документация не разработана, говорится в материалах.
Кроме того, минтранс Приморского края не выполнил поручение президента РФ об организации концессии для строительства автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный, данное по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, в установленный срок, отмечает Счетная палата.
При этом поиск инвесторов для реализации второго участка дороги ведется минтрансом Приморского края уже более шести лет, обращает внимание контрольное ведомство.
