В Пакистане нашли следы высокоразвитой цивилизации

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Департамент археологии Пенджаба в ходе раскопок исторического памятника Бхир в окрестностях Таксилы в Пакистане обнаружил свидетельства существования высокоорганизованной древней цивилизации, датируемой VI веком до нашей эры, сообщает пакистанская газета The Express Tribune.
"Во время раскопок были обнаружены признаки раннего городского планирования, к которым относятся узкие улицы, жилые строения, колодцы, зернохранилища и предметы повседневного быта. Эксперты заявили, что город развивался органически. Планировка города отличается от более поздней греческой модели градостроительства и отражает коренную структуру жизни древнего города", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент археологии Пенджаба.
Город располагался вдоль крупных торговых путей в Центральную Азию и Афганистан, поэтому там есть масса уникальных объектов разных эпох. Он является самым древним поселением в окрестностях Таксилы, которую Александр Македонский захватил в ходе своего индийского похода. Бхир играл важнейшую роль в ранней истории цивилизации Гандхары, которая была описана в знаменитых произведениях индийской литературы Махабхарата и Рамаяна.
