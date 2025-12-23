Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ

"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии... Соглашение, оцениваемое более чем в 4 миллиарда долларов, а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 миллиарда долларов, включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.