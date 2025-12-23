Рейтинг@Mail.ru
Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/pakistan-2064131411.html
Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ
Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ
Главнокомандующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар заключили РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:36:00+03:00
2025-12-23T16:36:00+03:00
в мире
пакистан
ливия
бенгази
халифа хафтар
муаммар каддафи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014002167_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5225ec98239bb77e2ee21d772b5769d0.jpg
https://ria.ru/20251203/afganistan-2059586936.html
https://ria.ru/20251220/al-baur-2063540084.html
пакистан
ливия
бенгази
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014002167_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7b995127a358eee253b6b3bfb87032e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, ливия, бенгази, халифа хафтар, муаммар каддафи, оон
В мире, Пакистан, Ливия, Бенгази, Халифа Хафтар, Муаммар Каддафи, ООН
Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ

Times of Islamabad: Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 млрд долларов

© AP PhotoВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главнокомандующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар заключили соглашение, по которому Пакистан продаст Ливии вооружение наземного, воздушного и морского базирования на сумму 4,6 миллиарда долларов США (3,6 триллиона рублей), передает Times of Islamabad.
Как сообщает издание, договоренность достигнута в ходе визита Асима Мунира в Бенгази. Сделка стала одной из самых крупных в истории оборонного экспорта Пакистана.
Дым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
3 декабря, 18:14
"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии... Соглашение, оцениваемое более чем в 4 миллиарда долларов, а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 миллиарда долларов, включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.
По данным агентства, поставки вооружений будут происходить в течение двух с половиной лет. В рамках соглашения Пакистан передаст 16 истребителей JF-17 совместной разработки Пакистана и Китая, а также 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushak.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии
20 декабря, 16:46
 
В миреПакистанЛивияБенгазиХалифа ХафтарМуаммар КаддафиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала