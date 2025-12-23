Пакистан продаст Ливии вооружение на 4,6 миллиарда долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главнокомандующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар заключили соглашение, по которому Пакистан продаст Ливии вооружение наземного, воздушного и морского базирования на сумму 4,6 миллиарда долларов США (3,6 триллиона рублей), передает Times of Islamabad.
"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии... Соглашение, оцениваемое более чем в 4 миллиарда долларов, а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 миллиарда долларов, включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.
По данным агентства, поставки вооружений будут происходить в течение двух с половиной лет. В рамках соглашения Пакистан передаст 16 истребителей JF-17 совместной разработки Пакистана и Китая, а также 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushak.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.