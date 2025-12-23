В Британии более тысячи пабов бойкотируют депутатов-лейбористов, пишут СМИ

ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Уже более тысячи пабов по всей Великобритании закрыли двери для депутатов от правящей Лейбористской партии из-за недовольства высокими налогами, сообщает газета Times со ссылкой на организаторов бойкота.
Ранее британские СМИ сообщили, что многие пабы по всей Великобритании закрывают свои двери для депутатов правящей Лейбористской партии в знак протеста против ее налогово-бюджетной политики. Как сообщала газета Daily Mail, запрет не обошел стороной британского министра финансов Рейчел Ривз, которой запретили приходить в один из пабов ее избирательного округа, посетителем которого она была ранее. В частности, владелец заведения посоветовал ей "не пытаться насладиться там кружной пива на рождественские праздники" и заявил, что остальные гости согласны с этим запретом.
"Все больше владельцев пабов в округе Рейчел Ривз запрещают главе казначейства и другим членам парламента от Лейбористской партии посещать их помещения в знак протеста против повышения налогов... По словам Энди Леннокса, владельца паба в Дорсете, который является организатором кампании, после расширения поддержки бойкота уже более 1 тысячи пабов запретили вход депутатам-лейбористам", - пишет издание.
Леннокс также заявил, что пригласил хозяина излюбленного паба премьер-министра Кира Стармера в лондонском районе Кентиш-Таун под названием Pineapple присоединится к кампании, но тот пока не ответил.
В декабре к бойкоту присоединился ведущий телешоу об автомобилях Top Gear журналист Джереми Кларксон, который запретил всем лейбористам посещать его паб The Farmer's Dog в городке Берфорд в графстве Оксфордшир.
В ноябре в объединении компаний индустрии гостеприимства UKHospitality заявили, что уровень налогообложения пабов вырастет на 15% в следующем году и увеличится на 1 400 фунтов стерлингов (1 890 долларов). Затем в 2027-28 годах налоги вырастут еще на 4 500 фунтов (6 075 долларов), а в 2028-29 годах - на 7000 фунтов (9 450 долларов). Рост налогообложения происходит на фоне переоценки облагаемой налогом недвижимости, которая началась в апреле.