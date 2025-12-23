В Британии более тысячи пабов бойкотируют депутатов-лейбористов, пишут СМИ

ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Уже более тысячи пабов по всей Великобритании закрыли двери для депутатов от правящей Лейбористской партии из-за недовольства высокими налогами, сообщает газета Times со ссылкой на организаторов бойкота.

В ноябре в объединении компаний индустрии гостеприимства UKHospitality заявили, что уровень налогообложения пабов вырастет на 15% в следующем году и увеличится на 1 400 фунтов стерлингов (1 890 долларов). Затем в 2027-28 годах налоги вырастут еще на 4 500 фунтов (6 075 долларов), а в 2028-29 годах - на 7000 фунтов (9 450 долларов). Рост налогообложения происходит на фоне переоценки облагаемой налогом недвижимости, которая началась в апреле.