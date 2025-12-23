https://ria.ru/20251223/ovchinskiy-2063960171.html
Овчинский: 1,5 тысячи семей в Выхине-Жулебине получили жилье по реновации
Овчинский: 1,5 тысячи семей в Выхине-Жулебине получили жилье по реновации - РИА Новости, 23.12.2025
Овчинский: 1,5 тысячи семей в Выхине-Жулебине получили жилье по реновации
На юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино около 1,5 тысячи семей, участвующих в программе реновации, переселились в новые квартиры, рассказал министр...
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино около 1,5 тысячи семей, участвующих в программе реновации, переселились в новые квартиры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На сегодня новоселье в новых жилых комплексах отпраздновали 1,5 тысячи семей. Всего в районе Выхино-Жулебино предстоит расселить 60 домов по программе реновации. Новые квартиры получат около 5,8 тысячи семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства также уточнил, что в этот раз участники программы реновации заселились в шесть новых жилых комплексов. Там обустроены более 1,8 тысячи квартир, чья суммарная площадь составляет свыше 111 тысяч "квадратов".
Территорию вокруг новостроек благоустроили, в частности, там посадили деревья и цветники, разместили детские площадки и обустроили зоны для занятий спортом и для отдыха.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.