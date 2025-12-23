"Милан" расторг контракт с Ориги, не игравшим с апреля 2024 года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с бельгийским нападающим Дивоком Ориги.
Соглашение, рассчитанное до июня 2026 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Последний официальный матч Ориги провел 21 апреля 2024 года за "Ноттингем Форест", в котором он выступал на правах аренды, против "Эвертона" (0:2) в Английской премьер-лиге (АПЛ). По возвращении в "Милан" бельгиец ни разу не попал в заявку команды.
Ориги 30 лет. Он также выступал за французский "Лилль", английский "Ливерпуль" и немецкий "Вольфсбург". С "Ливерпулем" Ориги стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Летом 2022 года Ориги перешел в "Милан" на правах свободного агента и всего провел за "россонери" 36 матчей в различных турнирах, забив два мяча.
