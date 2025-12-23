Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников" - РИА Новости, 23.12.2025
22:31 23.12.2025
Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников"
Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников"
Дивизия из новейших российских ракетных комплексов "Орешник" может быть создана в Союзном государстве Белоруссии и РФ, считает заместитель начальника факультета РИА Новости, 23.12.2025
Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников"

Богодель: В Союзном государстве Белоруссии и РФ возможна дивизия из "Орешников"

МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Дивизия из новейших российских ракетных комплексов "Орешник" может быть создана в Союзном государстве Белоруссии и РФ, считает заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.
"Мы были вынуждены развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются "Орешник". И уже первый дивизион в составе трех пусковых установок, по сути своей, заступил на боевое дежурство. На нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами… А вероятнее всего, что в рамках нашего содружества (Союзное государство – ред.) будет действовать, скорее всего, новая дивизия, которая будет представлена именно вот этими новейшими пусковыми установками "Орешник", - сказал Богодель в эфире телеканала "Беларусь 1".
Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране
Вчера, 17:32
Как уточнили ведущие телеканала, эксперт предполагает появление такой дивизии "в рамках союзной безопасности России и Беларуси" для сохранения военного баланса сил в регионе. Они подчеркнули, что "Орешник" необходим Белоруссии исключительно для стратегического сдерживания.
"После того, как на территории Германии, - а немцы сегодня уже вблизи нашей территории и на своей, - начинают развертывать свои дополнительные силы, прежде всего, планируют еще развернуть американские ракеты средней дальности Typhon… и сегодня одним из основных пунктов управления в Германии становится Висбаден (здесь размещена американская военная база – ред.)…, мы понимаем, что наших средств недостаточно, чтобы ответить при необходимости", - объяснил эксперт необходимость принятия решения о размещении комплекса "Орешник" на территории Белоруссии.
В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". Президент Белоруссии 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".
В конце 2024 года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.
До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
22 декабря, 16:15
 
