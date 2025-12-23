Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников"

"Мы были вынуждены развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются "Орешник". И уже первый дивизион в составе трех пусковых установок, по сути своей, заступил на боевое дежурство. На нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами… А вероятнее всего, что в рамках нашего содружества (Союзное государство – ред.) будет действовать, скорее всего, новая дивизия, которая будет представлена именно вот этими новейшими пусковыми установками "Орешник", - сказал Богодель в эфире телеканала "Беларусь 1".