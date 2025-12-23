Рейтинг@Mail.ru
17:34 23.12.2025 (обновлено: 17:47 23.12.2025)
Поставка "Орешника" не изменит баланса сил, заявил глава МО Белоруссии
в мире
белоруссия
европа
минск
виктор хренин
в мире, белоруссия, европа, минск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Европа, Минск, Виктор Хренин
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что поставка Минску российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" не изменит баланса сил в Европе, так как это вооружение направлено на стратегическое сдерживание.
"Никак. Мы это даже не считаем, что он должен повлиять на это соотношение сил и средств. Это тот комплекс, который направлен на стратегическое сдерживание и реакцию, которая где- то там, на Западе, почему-то опять обострилась", - сказал министр в интервью китайскому телеканалу CGTN, опубликованном на его сайте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
19 декабря, 15:17
 
Заголовок открываемого материала