Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране

МИНСК, 23 дек — РИА Новости. Размещение в Белоруссии российского комплекса "Орешник" стало реакцией на агрессивные действия против Минска, заявил глава Минобороны Виктор Хренин.
«
"Вот чтобы они (Запад. — Прим. ред.) понимали, что если, по-простому говоря, полезут к нам, то получат неприемлемый ущерб. Вот для чего он предназначен", — сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране разместят не более десяти этих ракетных комплексов.
"Орешник" в Белоруссии
ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
В декабре 2024-го Минск попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало — первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом белорусский лидер посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине. На боевое дежурство в республике "Орешник" заступил с 17 декабря.