Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь
Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь - РИА Новости, 23.12.2025
Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь
Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта, в первую очередь нужно создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру
2025-12-23T11:50:00+03:00
2025-12-23T11:50:00+03:00
2025-12-23T11:50:00+03:00
Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь
Орешкин: перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта, в первую очередь нужно создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру региона, такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения".
В ходе встречи у Орешкина
спросили, нужно ли переносить в Сибирь столицу, чтобы осуществить комплексный подъем региона.
"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее", - прокомментировал Орешкин эту идею.
В таком случае экономическая активность будет сама протекать, а "перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать", пояснил Орешкин. Для улучшения экономической ситуации в Сибири прежде всего необходим перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций.
Он добавил, что ряд крупных компаний уже перенесли свои штаб-квартиры в Сибирь, например, "Русгидро
". А профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
в свою очередь отметил, что такой подход был бы полезен и для некоторых министерств.