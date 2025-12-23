Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта, в первую очередь нужно создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру региона, такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения".

В ходе встречи у Орешкина спросили, нужно ли переносить в Сибирь столицу, чтобы осуществить комплексный подъем региона.

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее", - прокомментировал Орешкин эту идею.

В таком случае экономическая активность будет сама протекать, а "перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать", пояснил Орешкин. Для улучшения экономической ситуации в Сибири прежде всего необходим перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций.