МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У европейцев меняется отношение к конфликту на Украине, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется. Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну", — говорится в публикации.
Орбан добавил, что переговоры между США и Россией могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира при участии Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
