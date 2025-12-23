Премьер Венгрии надеется на успех переговоров России и США по Украине

БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что надеется на успех переговоров России и США по Украине, несмотря на кампанию европейской политической элиты, которую подталкивают к войне банкиры.

На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Я надеюсь на успех российско-американских переговоров, несмотря на кампанию европейской политической элиты. Антивоенные голоса уже стали большинством в западном общественном мнении. Растущие до сих пор издержки явно сделали общественное мнение антивоенным", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.

По его словам, в этом году "Рождество будет без войны, но опасность войны не миновала".

« "ЕС хочет дать Украине деньги другим способом, 90 миллиардов евро на два года, но у ЕС нет денег. Они обратились к банкирам за кредитом, но этот кредит никогда не вернется... Банкиры подталкивают политиков к войне, именно это происходило во время Первой мировой войны", - отметил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что участие в кредите обошлось бы венгерским налогоплательщикам в миллиард евро, поэтому Венгрия, наряду с Чехией и Словакией, отказалась в нем участвовать.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.