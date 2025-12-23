Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
00:47 23.12.2025
Премьер Венгрии надеется на успех переговоров России и США по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что надеется на успех переговоров России и США по Украине, несмотря на кампанию европейской политической элиты,... РИА Новости, 23.12.2025
виктор орбан, кирилл дмитриев, стив уиткофф
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Премьер Венгрии надеется на успех переговоров России и США по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что надеется на успех переговоров России и США по Украине, несмотря на кампанию европейской политической элиты, которую подталкивают к войне банкиры.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Я надеюсь на успех российско-американских переговоров, несмотря на кампанию европейской политической элиты. Антивоенные голоса уже стали большинством в западном общественном мнении. Растущие до сих пор издержки явно сделали общественное мнение антивоенным", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
По его словам, в этом году "Рождество будет без войны, но опасность войны не миновала".
"ЕС хочет дать Украине деньги другим способом, 90 миллиардов евро на два года, но у ЕС нет денег. Они обратились к банкирам за кредитом, но этот кредит никогда не вернется... Банкиры подталкивают политиков к войне, именно это происходило во время Первой мировой войны", - отметил Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что участие в кредите обошлось бы венгерским налогоплательщикам в миллиард евро, поэтому Венгрия, наряду с Чехией и Словакией, отказалась в нем участвовать.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
