Орбан прокомментировал решение об отказе от конфискации российских активов - РИА Новости, 23.12.2025
00:17 23.12.2025
Орбан прокомментировал решение об отказе от конфискации российских активов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что решение о конфискации российских активов не было принято, потому что Италия и Франция не поддержали... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, россия, франция, германия, виктор орбан, джорджа мелони, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Германия, Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Орбан прокомментировал решение об отказе от конфискации российских активов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что решение о конфискации российских активов не было принято, потому что Италия и Франция не поддержали Германию в давлении на Бельгию.
Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Италия и Франция сыграли важную роль в обсуждении плана об использовании замороженных российских активов под кредит Украине, итальянский премьер Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта, а президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Существовал военный план Германии, согласно которому валютные резервы в Западной Европе должны были быть изъяты у России, что сделало бы нас открытыми врагами России, и этого нужно было избежать... Решающим в итоге стал героический шаг бельгийского премьер-министра, который в итоге сказал немцам "нет". Итальянцы и французы не бросили Бельгию, поэтому немцы не смогли продвинуть свое предложение", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
