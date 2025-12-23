Орбан прокомментировал решение об отказе от конфискации российских активов

БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил , что решение о конфискации российских активов не было принято, потому что Италия и Франция не поддержали Германию в давлении на Бельгию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Италия и Франция сыграли важную роль в обсуждении плана об использовании замороженных российских активов под кредит Украине, итальянский премьер Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта, а президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Существовал военный план Германии, согласно которому валютные резервы в Западной Европе должны были быть изъяты у России, что сделало бы нас открытыми врагами России, и этого нужно было избежать... Решающим в итоге стал героический шаг бельгийского премьер-министра, который в итоге сказал немцам "нет". Итальянцы и французы не бросили Бельгию, поэтому немцы не смогли продвинуть свое предложение", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.