Опрос показал отношение жителей Молдавии к правительству

Жителей республики попросили ответить, насколько они доверяют тем или иным организациям или учреждениям. Традиционно наибольшим доверием пользуется церковь - 47% (41,8% в августе), следом идут местные власти - 34% (26,8% ранее), президент - 26% (21,8% ранее) и полиция - 18,6% (12% ранее). При этом уровень доверия к парламенту после парламентских выборов вырос с 11,8% до 13,1%, а вот к правительству упал с 13,5% до 12,8%. Значительнее всего сократилось доверие к СМИ - с 15,3% до 12,7%.