Опрос показал отношение жителей Молдавии к правительству

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Жители Молдавии за последние четыре месяца стали больше доверять церкви и меньше - правительству и СМИ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили ответить, насколько они доверяют тем или иным организациям или учреждениям. Традиционно наибольшим доверием пользуется церковь - 47% (41,8% в августе), следом идут местные власти - 34% (26,8% ранее), президент - 26% (21,8% ранее) и полиция - 18,6% (12% ранее). При этом уровень доверия к парламенту после парламентских выборов вырос с 11,8% до 13,1%, а вот к правительству упал с 13,5% до 12,8%. Значительнее всего сократилось доверие к СМИ - с 15,3% до 12,7%.
Опрос проводился в период с 11 по 18 декабря, в нем приняли участие 1000 человек из 275 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами
22 декабря, 12:30