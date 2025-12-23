Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Российский актер Иван Охлобыстин призвал не снимать "клюкву" и не спекулировать на событиях в Донбассе, отвечая на вопрос РИА Новости на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей "Гордость Донбасса".

Он добавил, что для более объективной оценки происходящего необходимо подождать, минимум 10 лет с момента урегулирования конфликта, после чего уже кинематографисты на основании этих оценок создадут свои произведения.