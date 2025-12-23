Рейтинг@Mail.ru
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2025
23.12.2025
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2025
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе
Российский актер Иван Охлобыстин призвал не снимать "клюкву" и не спекулировать на событиях в Донбассе, отвечая на вопрос РИА Новости на мероприятии в рамках... РИА Новости, 23.12.2025
донбасс
иван охлобыстин
донбасс
донбасс, иван охлобыстин
Донбасс, Иван Охлобыстин
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе

РИА Новости: Охлобыстин призвал не спекулировать на событиях в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Российский актер Иван Охлобыстин призвал не снимать "клюкву" и не спекулировать на событиях в Донбассе, отвечая на вопрос РИА Новости на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей "Гордость Донбасса".
"Я считаю, что сейчас то время, когда нужно чуть-чуть дистанцироваться от происходящих событий, потому что мы не в состоянии их оценить непосредственно сейчас… Иначе будет "клюква" и паразитизм. Сложно сниматься в кино про войну, играть героя, в то время как реальная кровь где-то проливается. Я стараюсь отказываться, где предлагают, я боюсь в клюкве участвовать", - сказал Охлобыстин.
Он добавил, что для более объективной оценки происходящего необходимо подождать, минимум 10 лет с момента урегулирования конфликта, после чего уже кинематографисты на основании этих оценок создадут свои произведения.
Интервью Ивана Охлобыстина - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО
22 апреля, 12:04
 
ДонбассИван Охлобыстин
 
 
