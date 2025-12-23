https://ria.ru/20251223/ohlobystin-2064080921.html
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2025
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе
Российский актер Иван Охлобыстин призвал не снимать "клюкву" и не спекулировать на событиях в Донбассе, отвечая на вопрос РИА Новости на мероприятии в рамках... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:44:00+03:00
2025-12-23T13:44:00+03:00
2025-12-23T13:44:00+03:00
донбасс
иван охлобыстин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155052/10/1550521023_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_16b6c6f1adf2d20fb4b271755fdae4a9.jpg
https://ria.ru/20250422/ohlobystin-2012700341.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155052/10/1550521023_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e118eae352176abf69f01ec2a2c4debb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, иван охлобыстин
Охлобыстин призвал киноиндустрию не спекулировать на событиях в Донбассе
РИА Новости: Охлобыстин призвал не спекулировать на событиях в Донбассе
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Российский актер Иван Охлобыстин призвал не снимать "клюкву" и не спекулировать на событиях в Донбассе, отвечая на вопрос РИА Новости на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей "Гордость Донбасса".
"Я считаю, что сейчас то время, когда нужно чуть-чуть дистанцироваться от происходящих событий, потому что мы не в состоянии их оценить непосредственно сейчас… Иначе будет "клюква" и паразитизм. Сложно сниматься в кино про войну, играть героя, в то время как реальная кровь где-то проливается. Я стараюсь отказываться, где предлагают, я боюсь в клюкве участвовать", - сказал Охлобыстин
.
Он добавил, что для более объективной оценки происходящего необходимо подождать, минимум 10 лет с момента урегулирования конфликта, после чего уже кинематографисты на основании этих оценок создадут свои произведения.