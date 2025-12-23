Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 23.12.2025
13:05 23.12.2025
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве
Руководителю и ряду сотрудников Таганрогского отделения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" в Ростовской области предъявили обвинение в вымогательстве взяток, РИА Новости, 23.12.2025
происшествия, ростовская область, таганрог, россия
Происшествия, Ростовская область, Таганрог, Россия
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Руководителю и ряду сотрудников Таганрогского отделения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" в Ростовской области предъявили обвинение в вымогательстве взяток, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье о вымогательстве взятки, предусматривающей наказание до 12 лишения свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что, несмотря на активную линию защиты, адвокатам не удалось пролоббировать переквалификацию дела на более мягкую статью о растрате.
По его данным, расследование резонансного уголовного дела закончено и в ближайшее время оно поступит в суд.
В начале года УФСБ РФ по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток.
Оперативники установили, что руководство и сотрудники учреждения систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Эти деньги не проводились через кассу учреждения, не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками, отмечало ведомство.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что силовики провели обыски в морге Таганрога из-за подозрений во взятках на 70 миллионов рублей. Правоохранители опрашивали сотрудников, изъяли документы и оргтехнику.
ПроисшествияРостовская областьТаганрогРоссия
 
 
