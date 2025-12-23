Рейтинг@Mail.ru
Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ
23.12.2025
Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ
Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ
Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ
В учебном центре системы добровольной сертификации доверенной продукции и процессов "КИИ-СЕРТ" на базе НИЯУ МИФИ повышение квалификации прошли 11 экспертов по... РИА Новости, 23.12.2025
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
2025
Новости
национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ

НИЯУ "МИФИ"
НИЯУ "МИФИ". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В учебном центре системы добровольной сертификации доверенной продукции и процессов "КИИ-СЕРТ" на базе НИЯУ МИФИ повышение квалификации прошли 11 экспертов по сертификации и испытаниям в области доверенной продукции и процессов жизненного цикла, сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации "Росатом".
После подготовительной работы в октябре 2025 года на базе "Аттестационно-испытательного центра информационной безопасности и системы защиты информации" (АИЦ ИБСЗИ) НИЯУ МИФИ был открыт учебный центр СДС "КИИ-СЕРТ". И уже в декабре первая группа слушателей прошли повышение квалификации по двум программам "Подготовка эксперта по сертификации" и "Подготовка эксперта по испытаниям".
"Тесное партнерство с НИЯУ МИФИ позволит внести весомый вклад в формирование инфраструктуры системы оценки соответствия доверенной продукции для отраслей КИИ, создавая единую платформу развития профессиональных компетенций для экспертов", — отметил руководитель научно-производственного объединения "Росатома" Виталий Мисурагин.
Обучение проводилось с 16 по 19 декабря преподавателями НИЯУ МИФИ с участием внешних экспертов, имеющих опыт в области проведения работ по сертификации и аудита за деятельностью органов по сертификации, при методической поддержке научно-производственного объединения "Росатома" и включало курс с практическими занятиями, посещением испытательных лабораторий НИЯУ МИФИ и элементами деловой игры.
"Создание учебного центра СДС "КИИ-СЕРТ" на базе "Аттестационно-испытательного центра информационной безопасности и системы защиты информации" НИЯУ МИФИ — это признание экспертного статуса нашего университета. Концентрация научных школ, лабораторной базы и кадрового потенциала позволяет нам выступать интегратором полного цикла подготовки специалистов в этой критически важной сфере", - сообщил руководитель учебного центра СДС "КИИ-СЕРТ" Леонид Кессаринский.
Сотрудники НИЯУ МИФИ активно участвуют в деятельности технического комитета по стандартизации №167 "Программно-аппаратные комплексы для критической информационной инфраструктуры и программное обеспечение для них", что позволяет ознакомить специалистов на обучении с актуальными требованиями и трендами в области стандартизации доверенных программно-аппаратных комплексов.
"Созданный учебный центр станет базовой площадкой для подготовки высококвалифицированных экспертов по сертификации, которые смогут применять свой экспертный уровень как в атомной отрасли, так и в других сферах КИИ, в целях обеспечения технологической независимости", - добавил руководитель центрального органа СДС "КИИ-СЕРТ" Иван Гребенников.
В 2026 году деятельность учебного центра по программам повышения квалификации планируется масштабировать за счет новых программ и увеличить целевую аудиторию за счет привлечения специалистов из смежных и новых для центра отраслей.
 
