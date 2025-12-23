Обучение первого потока экспертов "КИИ-СЕРТ" завершилось в НИЯУ МИФИ

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В учебном центре системы добровольной сертификации доверенной продукции и процессов "КИИ-СЕРТ" на базе НИЯУ МИФИ повышение квалификации прошли 11 экспертов по сертификации и испытаниям в области доверенной продукции и процессов жизненного цикла, сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации "Росатом".

После подготовительной работы в октябре 2025 года на базе "Аттестационно-испытательного центра информационной безопасности и системы защиты информации" (АИЦ ИБСЗИ) НИЯУ МИФИ был открыт учебный центр СДС "КИИ-СЕРТ". И уже в декабре первая группа слушателей прошли повышение квалификации по двум программам "Подготовка эксперта по сертификации" и "Подготовка эксперта по испытаниям".

"Тесное партнерство с НИЯУ МИФИ позволит внести весомый вклад в формирование инфраструктуры системы оценки соответствия доверенной продукции для отраслей КИИ, создавая единую платформу развития профессиональных компетенций для экспертов", — отметил руководитель научно-производственного объединения "Росатома" Виталий Мисурагин.

Обучение проводилось с 16 по 19 декабря преподавателями НИЯУ МИФИ с участием внешних экспертов, имеющих опыт в области проведения работ по сертификации и аудита за деятельностью органов по сертификации, при методической поддержке научно-производственного объединения "Росатома" и включало курс с практическими занятиями, посещением испытательных лабораторий НИЯУ МИФИ и элементами деловой игры.

"Создание учебного центра СДС "КИИ-СЕРТ" на базе "Аттестационно-испытательного центра информационной безопасности и системы защиты информации" НИЯУ МИФИ — это признание экспертного статуса нашего университета. Концентрация научных школ, лабораторной базы и кадрового потенциала позволяет нам выступать интегратором полного цикла подготовки специалистов в этой критически важной сфере", - сообщил руководитель учебного центра СДС "КИИ-СЕРТ" Леонид Кессаринский.

Сотрудники НИЯУ МИФИ активно участвуют в деятельности технического комитета по стандартизации №167 "Программно-аппаратные комплексы для критической информационной инфраструктуры и программное обеспечение для них", что позволяет ознакомить специалистов на обучении с актуальными требованиями и трендами в области стандартизации доверенных программно-аппаратных комплексов.

"Созданный учебный центр станет базовой площадкой для подготовки высококвалифицированных экспертов по сертификации, которые смогут применять свой экспертный уровень как в атомной отрасли, так и в других сферах КИИ, в целях обеспечения технологической независимости", - добавил руководитель центрального органа СДС "КИИ-СЕРТ" Иван Гребенников.