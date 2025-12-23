Рейтинг@Mail.ru
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 23.12.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России - РИА Новости, 23.12.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
От обстрелов ВСУ за неделю с 15 по 21 декабря ранены 73 мирных жителя России, 20 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
происшествия
запорожская область
запорожская область, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник, Происшествия
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России

РИА Новости: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 73 человека, 20 погибли

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за неделю с 15 по 21 декабря ранены 73 мирных жителя России, 20 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 20 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года
Вчера, 02:30
Всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3245 боеприпасов, добавил он.
По данным посла, для массированных атак использовались ударные БПЛА различных модификаций, РСЗО, артиллерия, ракеты и минометные мины. Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, подчеркнул Мирошник.
"Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки ВФУ с использованием ударных дронов. Украинские боевики активно направляли свои БПЛА на многоквартирные и частные жилые дома, коммерческие и социальные объекты, гражданский легковой транспорт. За прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 66 мирных жителей, что составило порядка 70% от общего числа пострадавших", - заключил он.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
