МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за неделю с 15 по 21 декабря ранены 73 мирных жителя России, 20 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 20 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3245 боеприпасов, добавил он.

По данным посла, для массированных атак использовались ударные БПЛА различных модификаций, РСЗО, артиллерия, ракеты и минометные мины. Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях , подчеркнул Мирошник