https://ria.ru/20251223/obstrely-2063995838.html
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России - РИА Новости, 23.12.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
От обстрелов ВСУ за неделю с 15 по 21 декабря ранены 73 мирных жителя России, 20 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:10:00+03:00
2025-12-23T07:10:00+03:00
2025-12-23T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873729950_0:305:2730:1841_1920x0_80_0_0_b0e2b3c2f581f7dfa626608240125826.jpg
https://ria.ru/20251223/dnr-2063981723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873729950_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0d419eea098e906a8b5a00f39a877053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник, Происшествия
От обстрелов ВСУ за неделю погибли 20 мирных жителей России
РИА Новости: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 73 человека, 20 погибли
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за неделю с 15 по 21 декабря ранены 73 мирных жителя России, 20 погибли, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 20 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3245 боеприпасов, добавил он.
По данным посла, для массированных атак использовались ударные БПЛА различных модификаций, РСЗО, артиллерия, ракеты и минометные мины. Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях
, подчеркнул Мирошник
.
"Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки ВФУ с использованием ударных дронов. Украинские боевики активно направляли свои БПЛА на многоквартирные и частные жилые дома, коммерческие и социальные объекты, гражданский легковой транспорт. За прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 66 мирных жителей, что составило порядка 70% от общего числа пострадавших", - заключил он.