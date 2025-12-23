https://ria.ru/20251223/oblast-2064094632.html
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области - РИА Новости, 23.12.2025
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области
В города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники, обновление автопарка проводится согласно заключенным концессионным соглашениям с... РИА Новости, 23.12.2025
тюменская область
ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. В города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники, обновление автопарка проводится согласно заключенным концессионным соглашениям с "Росводоканал Тюмень", сообщил губернатор Александр Моор.
"В города и сёла региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая спецтехника. Обновление автопарка в муниципалитетах идёт в соответствии с концессионными соглашениями. Наш частный партнёр "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Новые концессионные соглашения с "Росводоканал Тюмень" подписаны по 16 муниципалитетам региона, с середины декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона.
В департаменте ЖКХ области, комментируя обновление автопарка, подчеркнули, что такого поступления спецтехники в современной истории сферы жилищно-коммунального хозяйства региона прежде не было. До нового года "Росводоканал Тюмень" направит в подразделения 38 единиц автотранспорта, ещё 46 - в следующем году. Закупка техники ведётся для обеспечения подразделений в округах и городах, которые в этом году заключили концессионные соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения.