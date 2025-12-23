Рейтинг@Mail.ru
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области
Тюменская область
Тюменская область
 
14:35 23.12.2025
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области - РИА Новости, 23.12.2025
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области
В города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники, обновление автопарка проводится согласно заключенным концессионным соглашениям с... РИА Новости, 23.12.2025
тюменская область
происшествия
тюменская область
александр моор
тюменская область
происшествия, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Происшествия, Тюменская область, Александр Моор
Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области

Моор: в города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМашина ЖКХ
Машина ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Машина ЖКХ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. В города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники, обновление автопарка проводится согласно заключенным концессионным соглашениям с "Росводоканал Тюмень", сообщил губернатор Александр Моор.
"В города и сёла региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая спецтехника. Обновление автопарка в муниципалитетах идёт в соответствии с концессионными соглашениями. Наш частный партнёр "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Новые концессионные соглашения с "Росводоканал Тюмень" подписаны по 16 муниципалитетам региона, с середины декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона.
В департаменте ЖКХ области, комментируя обновление автопарка, подчеркнули, что такого поступления спецтехники в современной истории сферы жилищно-коммунального хозяйства региона прежде не было. До нового года "Росводоканал Тюмень" направит в подразделения 38 единиц автотранспорта, ещё 46 - в следующем году. Закупка техники ведётся для обеспечения подразделений в округах и городах, которые в этом году заключили концессионные соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы
19 декабря, 20:46
 
Тюменская областьПроисшествияТюменская областьАлександр Моор
 
 
