Более 80 машин для ЖКХ поставят в муниципалитеты Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. В города и сёла Тюменской области будет направлено 84 единицы спецтехники, обновление автопарка проводится согласно заключенным концессионным соглашениям с "Росводоканал Тюмень", сообщил губернатор Александр Моор.

"В города и сёла региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая спецтехника. Обновление автопарка в муниципалитетах идёт в соответствии с концессионными соглашениями. Наш частный партнёр "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Новые концессионные соглашения с "Росводоканал Тюмень" подписаны по 16 муниципалитетам региона, с середины декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона.