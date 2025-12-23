МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европе необходимо принять суровую реальность, которая заключается в том, что НАТО и Украина проиграли в конфликте с Россией, заявил немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью газете Berliner Zeitung.
По мнению фон дер Шуленбурга, западным лидерам пора перестать гоняться за нереалистичными предложениями по урегулированию и начать серьезные переговоры с Москвой.
При этом, по словам эксперта, нынешние политики, такие как Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен или Марк Рютте, не способны создать новую общеевропейскую структуру безопасности, включающую Россию.
"Мы, европейцы, отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите — в ущерб всем нам", — заключил дипломат.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
