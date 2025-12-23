Рейтинг@Mail.ru
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 23.12.2025 (обновлено: 16:29 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/novosti-2064104006.html
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.12.2025
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины
Европе необходимо принять суровую реальность, которая заключается в том, что НАТО и Украина проиграли в конфликте с Россией, заявил немецкий депутат... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:15:00+03:00
2025-12-23T16:29:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
эммануэль макрон
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6496e2b8bb38fb0c600f3ea7ccfcb9aa.jpg
https://ria.ru/20251223/evropa-2063995663.html
https://ria.ru/20251223/dialog-2064006290.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_63d013e5d4816924a7c6c12a81677a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, оон, европарламент, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ООН, Европарламент, НАТО
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины

Депутат ЕП Шуленбург: Украине и НАТО нужно понять, что они проиграли войну

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европе необходимо принять суровую реальность, которая заключается в том, что НАТО и Украина проиграли в конфликте с Россией, заявил немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью газете Berliner Zeitung.
"Не будет вывода российских войск, <…> не будет членства Украины в НАТО и не будет гарантий безопасности в соответствии со статьей 5", — отметил депутат.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Эксперт рассказал, при каких условиях ЕС пожертвует Украиной
Вчера, 07:08
По мнению фон дер Шуленбурга, западным лидерам пора перестать гоняться за нереалистичными предложениями по урегулированию и начать серьезные переговоры с Москвой.
При этом, по словам эксперта, нынешние политики, такие как Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен или Марк Рютте, не способны создать новую общеевропейскую структуру безопасности, включающую Россию.
"Мы, европейцы, отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите — в ущерб всем нам", — заключил дипломат.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США раскрыли, как Зеленский помог России
Вчера, 09:18
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцЭммануэль МакронКир СтармерООНЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала