Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.12.2025
02:53 23.12.2025
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.12.2025
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России
Норвегия в целом заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с Россией для обеспечения безопасности общей границы, заявили в российском посольстве в... РИА Новости, 23.12.2025
2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Норвегия в целом заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с Россией для обеспечения безопасности общей границы, заявили в российском посольстве в Осло.
"В целом, несмотря на отдельные пропагандистские заявления о якобы исходящей с российской стороны угрозы в виде "управляемой" миграции, в Осло на практике заинтересованы в укреплении и развитии взаимодействия с нами в сфере обеспечения безопасности российско-норвежской границы", - сообщили в дипмиссии газете "Известия".
В посольстве подчеркнули, что такой подход подтверждается в ходе плановых совместных мероприятий и регулярных встреч представителей погранслужб России и Норвегии.
