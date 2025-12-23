https://ria.ru/20251223/norvegija-2063983637.html
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России - РИА Новости, 23.12.2025
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России
Норвегия в целом заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с Россией для обеспечения безопасности общей границы, заявили в российском посольстве в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:53:00+03:00
2025-12-23T02:53:00+03:00
2025-12-23T02:53:00+03:00
в мире
норвегия
россия
осло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_dc42ded773c6c4dfd994d8240d14b230.jpg
https://ria.ru/20250821/norvegiya-2036807436.html
норвегия
россия
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_25:0:737:534_1920x0_80_0_0_4a0c316eb6d70d4d836f23d684b309eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, осло
В мире, Норвегия, Россия, Осло
Осло заинтересовано в сотрудничестве с Москвой, заявили в посольстве России
Посольство: Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Россией ради безопасности