В Норильске врач не сообщала о неблагополучии семьи, где умер младенец - РИА Новости, 23.12.2025
10:57 23.12.2025
В Норильске врач не сообщала о неблагополучии семьи, где умер младенец
Участковый врач не сообщала в компетентные органы о неблагополучии семьи из Норильска, в которой умер от голода пятимесячный ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : прокуратура Красноярского краяКвартира в Норильске, где младенец умер от голода
КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Участковый врач не сообщала в компетентные органы о неблагополучии семьи из Норильска, в которой умер от голода пятимесячный ребенок, сообщили РИА Новости в прокуратуре края.
"Их поставили на ведомственный учет МБУ (муниципального бюджетного учреждения – ред.) осенью, а почему не поставили на профилактический, сейчас выясняется. Идет проверка. Участковая врач по запросу КДН (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) недавно подтвердила, что семья неблагополучная, но никуда не сообщила", - сказала собеседница агентства.
В понедельник ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец
22 декабря, 12:51
 
ПроисшествияНорильскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
