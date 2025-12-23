В Норильске врач не сообщала о неблагополучии семьи, где умер младенец

КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Участковый врач не сообщала в компетентные органы о неблагополучии семьи из Норильска, в которой умер от голода пятимесячный ребенок, сообщили РИА Новости в прокуратуре края.
"Их поставили на ведомственный учет МБУ (муниципального бюджетного учреждения – ред.) осенью, а почему не поставили на профилактический, сейчас выясняется. Идет проверка. Участковая врач по запросу КДН (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) недавно подтвердила, что семья неблагополучная, но никуда не сообщила", - сказала собеседница агентства.
В понедельник ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.