https://ria.ru/20251223/niderlandy-2063981574.html
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу - РИА Новости, 23.12.2025
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревню Нюнспет в центральной части Нидерландов, сообщает портал... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:27:00+03:00
2025-12-23T02:27:00+03:00
2025-12-23T02:27:00+03:00
в мире
нидерланды
гелдерланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg
https://ria.ru/20251223/germanija-2063979369.html
нидерланды
гелдерланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5073259f895a258ae0fef4265046121a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, гелдерланд
В мире, Нидерланды, Гелдерланд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей светового шоу
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревню Нюнспет в центральной части Нидерландов, сообщает портал Dutch News
.
По данным полиции, столкновение, судя по всему, не было преднамеренным, но расследование продолжается, говорится в материале.
"Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, после того как автомобиль въехал в группу людей в деревне Нюнспет провинции Гелдерланд
во время зимнего парада. Пострадавшие были среди толп, собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год", - сообщает портал.
Экстренные службы прибыли на место происшествия, а для доставки пострадавших в больницы была задействована авиация, указывает издание.