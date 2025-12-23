Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
02:27 23.12.2025
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревню Нюнспет в центральной части Нидерландов, сообщает портал... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
нидерланды
гелдерланд
нидерланды
гелдерланд
в мире, нидерланды, гелдерланд
В мире, Нидерланды, Гелдерланд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу

В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей светового шоу

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревню Нюнспет в центральной части Нидерландов, сообщает портал Dutch News.
По данным полиции, столкновение, судя по всему, не было преднамеренным, но расследование продолжается, говорится в материале.
"Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, после того как автомобиль въехал в группу людей в деревне Нюнспет провинции Гелдерланд во время зимнего парада. Пострадавшие были среди толп, собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год", - сообщает портал.
Экстренные службы прибыли на место происшествия, а для доставки пострадавших в больницы была задействована авиация, указывает издание.
