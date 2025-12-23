Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
10:31 23.12.2025
Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов
Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов
Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что административное наказание за неуплату в установленный срок штрафов назначается за каждый факт такой неуплаты, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В случае неуплаты лицом в установленный срок административных штрафов, наложенных несколькими постановлениями, решениями арбитражных судов, административное наказание по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок – ред.) назначается за каждый факт неуплаты административного штрафа, в том числе в случае одновременного выявления таких фактов", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
