Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов

"В случае неуплаты лицом в установленный срок административных штрафов, наложенных несколькими постановлениями, решениями арбитражных судов, административное наказание по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок – ред.) назначается за каждый факт неуплаты административного штрафа, в том числе в случае одновременного выявления таких фактов", - говорится в постановлении.