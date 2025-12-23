ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Критику политических и религиозных деятелей нельзя рассматривать как возбуждение ненависти или вражды, следует из постановления пленума Верховного суда.

"Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий <…>, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды", — говорится в документе.

Верховный суд отметил, что такие действия могут считаться нарушением, только если они совершены публично, в том числе в СМИ или интернете.