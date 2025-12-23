https://ria.ru/20251223/nenavist-2064083414.html
ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти
ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти - РИА Новости, 23.12.2025
ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти
Критику политических и религиозных деятелей нельзя рассматривать как возбуждение ненависти или вражды, следует из постановления пленума Верховного суда. РИА Новости, 23.12.2025
общество
верховный суд рф
россия
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Критику политических и религиозных деятелей нельзя рассматривать как возбуждение ненависти или вражды, следует из постановления пленума Верховного суда.
"Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий <…>, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды", — говорится в документе.
Верховный суд отметил, что такие действия могут считаться нарушением, только если они совершены публично, в том числе в СМИ или интернете.
Кроме того, пленум обратил внимание на случаи использования нацистской атрибутики и признал, что их нельзя считать экстремистской деятельностью, если это делается для критики нацистской идеологии и формирования негативного отношения к ней.