Небензя назвал действия США в адрес Венесуэлы сигналом для стран региона - РИА Новости, 23.12.2025
23:42 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/nebenzya-2064204738.html
Небензя назвал действия США в адрес Венесуэлы сигналом для стран региона
2025-12-23T23:42:00+03:00
2025-12-23T23:42:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
василий небензя
оон
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
2025
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), василий небензя, оон
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
Небензя назвал действия США в адрес Венесуэлы сигналом для стран региона

ООН, 23 дек - РИА Новости. Действия США в адрес Венесуэлы — это недвусмысленный сигнал для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Это недвусмысленный сигнал для всех стран региона, стремящихся вести суверенный курс и самостоятельно определять свою экономическую, политическую и культурную систему. В Вашингтоне готовы уважать вашу независимость и учитывать ваши интересы лишь в том случае, если вы готовы подстраиваться под интересы США и проводить выгодный им курс", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле.
