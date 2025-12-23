Небензя назвал действия США в адрес Венесуэлы сигналом для стран региона

ООН, 23 дек - РИА Новости. Действия США в адрес Венесуэлы — это недвусмысленный сигнал для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.