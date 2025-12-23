https://ria.ru/20251223/nebenzya-2064202879.html
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
США оправдывают борьбой с терроризмом неприкрытую агрессию и вмешательство в дела Венесуэлу, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
Небензя: США борьбой с терроризмом оправдывают вмешательство в дела Венесуэлы