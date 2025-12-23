Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
23:23 23.12.2025
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
США оправдывают борьбой с терроризмом неприкрытую агрессию и вмешательство в дела Венесуэлу, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом

Небензя: США борьбой с терроризмом оправдывают вмешательство в дела Венесуэлы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 дек - РИА Новости. США оправдывают борьбой с терроризмом неприкрытую агрессию и вмешательство в дела Венесуэлу, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Похоже, Белый дом решил достать из нафталина ранее использовавшуюся практику, заключающуюся в том, чтобы представлять борьбу с терроризмом как оправдание для откровенной агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, и на этот раз законное правительство Боливарианской Республики было признано так называемой "иностранной террористической организацией", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Руководство США ведет себя в адрес Венесуэлы по-ковбойски, заявил Небензя
