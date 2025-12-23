Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя

ООН, 23 дек — РИА Новости. Россия решительно осуждает захват Штатами танкеров у берегов Венесуэлы, заявил постпред в ООН Василий Небензя.
"Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы", — сказал он во время заседания Совбеза.
Дипломат назвал такую блокаду настоящим актом агрессии. Он добавил, что США под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом скрывают задачу нарастить военную группировку в Латинской Америке и давят на Каракас, политика которого их не устраивает.
"Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств", — отметил Небензя.
Постпред подчеркнул, что такие шаги — это недвусмысленный сигнал для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с трудностями на пути к реализации политики правительства господина Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета родины", — заключил дипломат.
Сегодня WSJ писала, что США перебросили большое количество самолетов для спецопераций, войска и снаряжение в Карибский бассейн. На прошлой неделе газета сообщала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.