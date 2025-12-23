Рейтинг@Mail.ru
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 23.12.2025 (обновлено: 00:00 24.12.2025)
https://ria.ru/20251223/nebenzya-2064202599.html
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 24.12.2025
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает захват Штатами танкеров у берегов Венесуэлы, заявил постпред в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-23T23:20:00+03:00
2025-12-24T00:00:00+03:00
россия
венесуэла
сша
в мире
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20251201/venesuela-2058781062.html
https://ria.ru/20251106/vashington-2053076104.html
https://ria.ru/20251220/ssha-2063467037.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, сша, в мире, василий небензя, оон
Россия, Венесуэла, США, В мире, Василий Небензя, ООН
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя

Небензя: Россия решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 23 дек — РИА Новости. Россия решительно осуждает захват Штатами танкеров у берегов Венесуэлы, заявил постпред в ООН Василий Небензя.
«

"Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы", — сказал он во время заседания Совбеза.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
Дипломат назвал такую блокаду настоящим актом агрессии. Он добавил, что США под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом скрывают задачу нарастить военную группировку в Латинской Америке и давят на Каракас, политика которого их не устраивает.
«
"Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств", — отметил Небензя.
Постпред подчеркнул, что такие шаги — это недвусмысленный сигнал для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду.
«
"Мы подтверждаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с трудностями на пути к реализации политики правительства господина Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета родины", — заключил дипломат.

Сегодня WSJ писала, что США перебросили большое количество самолетов для спецопераций, войска и снаряжение в Карибский бассейн. На прошлой неделе газета сообщала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
20 декабря, 06:37
 
РоссияВенесуэлаСШАВ миреВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала