США действиями у берегов Венесуэлы нагнетают напряженность, заявил Небензя
23:18 23.12.2025 (обновлено: 23:29 23.12.2025)
США действиями у берегов Венесуэлы нагнетают напряженность, заявил Небензя
США своими действиями у берегов Венесуэлы продолжают целенаправленно нагнетать напряженность, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, сша, венесуэла, василий небензя
В мире, США, Венесуэла, Василий Небензя
США действиями у берегов Венесуэлы нагнетают напряженность, заявил Небензя

Небензя: США действиями у берегов Венесуэлы продолжают нагнетать напряженность

© AP Photo / John Minchillo Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 дек - РИА Новости. США своими действиями у берегов Венесуэлы продолжают целенаправленно нагнетать напряженность, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Вот уже несколько месяцев весь мир имеет возможность наблюдать, как Соединенные Штаты продолжают целенаправленно нагнетать напряженность вокруг дружественной нам Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и террористической угрозой", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
В мире США Венесуэла Василий Небензя
 
 
