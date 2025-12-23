Рейтинг@Mail.ru
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.12.2025
03:34 23.12.2025 (обновлено: 10:50 23.12.2025)
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
В случае начала прямого вооруженного конфликта со странами НАТО Россия продемонстрирует полное превосходство по всем важнейшим видам вооружений, такое мнение в... РИА Новости, 23.12.2025
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Дэвис: Россия превосходит НАТО во всех ключевых областях

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В случае начала прямого вооруженного конфликта со странами НАТО Россия продемонстрирует полное превосходство по всем важнейшим видам вооружений, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если украинский конфликт расширится и станет войной между Россией и НАТО, то Россия сможет буквально завалить Запад во всех ключевых областях", — предупредил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа готовится к войне: какие вопросы это ставит перед Россией
18 декабря, 08:00
При этом Дэвис напомнил, что, согласно экспертным оценкам, если Великобритания внезапно окажется втянутой в обычную войну, то сможет поддерживать боевые действия высокого уровня лишь несколько недель.
"Это симптоматично для всего Запада — будь то Франция, Германия или Соединенные Штаты", — резюмировал эксперт.
Накануне министр обороны Германии заявил, что не верит в якобы сценарий "нападения" Москвы на НАТО. Тем не менее начале декабря глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в блоке допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00
 
