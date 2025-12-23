МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В случае начала прямого вооруженного конфликта со странами НАТО Россия продемонстрирует полное превосходство по всем важнейшим видам вооружений, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
При этом Дэвис напомнил, что, согласно экспертным оценкам, если Великобритания внезапно окажется втянутой в обычную войну, то сможет поддерживать боевые действия высокого уровня лишь несколько недель.
Накануне министр обороны Германии заявил, что не верит в якобы сценарий "нападения" Москвы на НАТО. Тем не менее начале декабря глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в блоке допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
