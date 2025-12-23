Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 23.12.2025
РИА Новости: ликвидированный на Украине наемник оказался сыном сотрудника ЦРУ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря на Украине, также был военным и работал в ЦРУ, установило РИА Новости на основании публикаций их родственников в соцсетях.
Как следует из профиля в LinkedIn Брайан Закерл — старший с 1985 по 2011 год служил в морской пехоте, а после отставки пять лет проработал в Центральном разведывательном управлении. Помимо этого, в 2006 году он окончил Военно-морскую аспирантуру США.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ВСУ переводят иностранных наемников в штурмовики, сообщили силовики
22 декабря, 11:08
Накануне стало известно, что в начале декабря на Украине ликвидировали двух американских наемников — Тая Уингейта Джонса и Брайана Закерла.
Закерлу было 29 лет. По словам его дяди Майкла, он также был военным и во время официальной службы в армии участвовал в подготовке военнослужащих ВСУ.
У наемника остались вдова и двое детей. Сейчас они находятся в Киеве и ждут, пока тело погибшего смогут эвакуировать из зоны боевых действий.
Семья также собирает на платформе GoFundMe деньги для вдовы и детей. На сегодняшний день там уже собрали более 22 тысяч долларов из запланированных 26 тысяч.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ
14 декабря, 21:35
В российском Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, направляя на Украину наемников, Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта. А глава ведомства Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников посылают на Украину своих кадровых военных.
Стрелок 10-го гвардейского полка группировки Юг с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
10 декабря, 01:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
