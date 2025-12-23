МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря на Украине, также был военным и работал в ЦРУ, установило РИА Новости на основании публикаций их родственников в соцсетях.

Как следует из профиля в LinkedIn Брайан Закерл — старший с 1985 по 2011 год служил в морской пехоте, а после отставки пять лет проработал в Центральном разведывательном управлении . Помимо этого, в 2006 году он окончил Военно-морскую аспирантуру США

Накануне стало известно, что в начале декабря на Украине ликвидировали двух американских наемников — Тая Уингейта Джонса и Брайана Закерла.

Закерлу было 29 лет. По словам его дяди Майкла, он также был военным и во время официальной службы в армии участвовал в подготовке военнослужащих ВСУ

У наемника остались вдова и двое детей. Сейчас они находятся в Киеве и ждут, пока тело погибшего смогут эвакуировать из зоны боевых действий.

Семья также собирает на платформе GoFundMe деньги для вдовы и детей. На сегодняшний день там уже собрали более 22 тысяч долларов из запланированных 26 тысяч.

Грузии, Ближним Востоком. В российском Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном